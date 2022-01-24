نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير باتيه الأفران المورق و الطري بالشوكولاته بدون زبدة بدون بيض في المقال التالي
تعد المعجنات من أكثر الأشياء التي يتم تناولها في الإفطار والعشاء ومن ألذ تلك المعجنات التي نقوم بشرائها من الأفران هي الباتيه المورق هذا النوع من المعجنات من ألذ و أطعم المقبلات المرنة يمكن حشوها الحشو المفضلة لديك سواء الحلو والحادق، لذلك تحرص الأمهات دايمًا على تحضير الباتيه من المنزل وإضافة الحشوات المفضلة التي يفضلها أفراد الأسرة، وأهم ما يميز عجينة الباتية هو التورق الخفة و الطراوة لذلك يبحث الأمهات عن طريقة تحضير عجينة الباتية المورق و الطري مثل الأفران بدون إضافة بيض أو زبدة ستحضرينه أحلى من الجاهز.
مقادير باتية الأفران
سنقدم لكم مكونات تحضير باتيه الأفران المورق و الطري بدون إضافة بيض أو زبدة، المكونات هي:
- نصف كيلو من دقيق المخبوزات.
- علبة من الزبادى.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة ونصف من الزيت النباتي.
- 3 معالق كبيرة من السمن البلدي.
- ملعقة كبيرة من القشطة البلدي.
مقادير تلميع الوجه
- 3 معالق من الحليب.
- ربع ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.
الحشوات
- جبنه بيضاء.
- قطع من الشوكولاتة.
- مربي.
- جبنة شيدر.
طريقة تحضير باتيه الأفران
الباتيه من المعجنات الخفيفة جدًا والذيذة وطريقة تحضيره هي:
- نأتي ببوله كبيرة ونضيف بداخلها الخميرة والسكر مع الماء الدافئ.
- نقلب هذه المكونات جيدًا حتى تذوب الخميرة و السكر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي والزيت ونقلبهم جيدا حتى يختلط المكونات.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على الخليط حتى يمتزجا.
- نبدأ الآن بعجن الباتيه حتى يصبح لديك عجينة طرية ولينة لذلك لابد من العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- نقوم بوضع العجينة في بوله بها القليل من الزيت ونغطيها ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تتخمر العجينة.
- بعد ذلك نقوم بفرد عجينة الباتيه على سطح الرخامة بعد توزيع القليل من الدقيق لكي لا تلتصق.
- تفرد العجينة بشكل مستطيلي.
- نخلط الزبدة و القشطة مع بعضهم حتى تحصلين على قوام كريمي.
- نقوم بفرد عجينة الزبدة والقشطة على عجينة الباتيه.
- ثم نقوم بلف العجينة رول وتترك لمدة نصف ساعة لكي ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة مرة أخرى على شكل مستطيل ونقوم بفرد خليط الزبدة و القشطة على العجينة مرة أخرى لكى تصبح مورقة.
- هنا يمكننا إضافة الحشوات المفضلة لديك من الجبن و الشوكولاتة.
- ثم نقوم بلف العجينة رول او اسطوانة مرة أخرى وتقطع العجينة إلى قطع متوسطة الحجم ومتساوية.
- نرص قطع الباتية في صينية الفرن.
- نخلط مكونات التلميع من الحليب والقهوة السريعة.
- ثم نقوم بتوزيع الخليط على عجينة الباتيه.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم تحميرها من الأسفل وتأخذ لون من الوجه.
- نخرج الباتية من الفرن ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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