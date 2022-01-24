طريقة تحضير باتيه الأفران المورق و الطري بالشوكولاته بدون زبدة بدون بيض

تعد المعجنات من أكثر الأشياء التي يتم تناولها في الإفطار والعشاء ومن ألذ تلك المعجنات التي نقوم بشرائها من الأفران هي الباتيه المورق هذا النوع من المعجنات من ألذ و أطعم المقبلات المرنة يمكن حشوها الحشو المفضلة لديك سواء الحلو والحادق، لذلك تحرص الأمهات دايمًا على تحضير الباتيه من المنزل وإضافة الحشوات المفضلة التي يفضلها أفراد الأسرة، وأهم ما يميز عجينة الباتية هو التورق الخفة و الطراوة لذلك يبحث الأمهات عن طريقة تحضير عجينة الباتية المورق و الطري مثل الأفران بدون إضافة بيض أو زبدة ستحضرينه أحلى من الجاهز.

مقادير باتية الأفران

سنقدم لكم مكونات تحضير باتيه الأفران المورق و الطري بدون إضافة بيض أو زبدة، المكونات هي:

نصف كيلو من دقيق المخبوزات.

علبة من الزبادى.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة ونصف من الزيت النباتي.

3 معالق كبيرة من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من القشطة البلدي.

مقادير تلميع الوجه

3 معالق من الحليب.

ربع ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

الحشوات

جبنه بيضاء.

قطع من الشوكولاتة.

مربي.

جبنة شيدر.

طريقة تحضير باتيه الأفران

الباتيه من المعجنات الخفيفة جدًا والذيذة وطريقة تحضيره هي: