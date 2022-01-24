ماسك فعال لشد الوجه من أول استعمال وداعًا للتجاعيد ومرحبًا بوجه مشدود وناعم

ماسك فعال لشد الوجه هو من أكثر الوصفات التي يكثر عنها البحث المستمر، حيث تعاني السيدات بعد سن الأربعين من ظهور التجاعيد الكثيرة والخطوط البيضاء وعلامات التقدم في العمر والشيخوخة على سطح البشرة والرقبة، فتريد كل أنثى أن تكون بشرتها مشدودة وصافية وخالية من علامات الشيخوخة، ولذلك يتم البحث وبكثرة عن أهم الوصفات الطبيعية التي تقوم بشد الجلد والعمل على مرونته ونعومته، وأفضل ما يمكن استخدامه هي الوصفات الطبيعية التي تمنح البشرة التغذية المتكاملة والمظهر الجذاب.

ماسك فعال لشد الوجه

يعتبر هذا الماسك من أفضل الماسكات التي تقوم بتحفيز مسام الجلد وجميع خلايا البشرة، حيث تقوم بشد الجلد والعمل على إظهار البشرة بشكل لائق وجميل، حيث يتم تحضير الماسك كما يلي:

المكونات

نصف كوب من النشا.

ربع كوب من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نقوم بخفق هذه المكونات معا في شكل دائري بالمضرب اليدوي حتى تتجانس بالكامل. ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة لمدة ساعتين حتى تجف. نقوم بعمل مساج بحركات دائرية خفيفة. بعد ذلك نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر. ثم نقوم بترطيب البشرة بأي نوع كريم مرطب.

شد الوجه والرقبة بمكونات طبيعية

يفضل استخدام هذا الماسك للحصول على بشرة مشدودة ذات شكل جميل وأنيق، كما يمكن استخدامه لليدين والرقبة، حيث أنه يتكون من مكونات طبيعية وآمنة على البشرة، كما أنه يصلح لجميع أنواع البشرة، حيث يتم تحضير الماسك كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة من الجلسرين الخام.

ملعقة صغيرة من أي نوع كريم مرطب.

تحضير ماسك شد الوجه