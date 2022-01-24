نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتحسين حالة الشعر والتمتع بمظهر صحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتأثر الشعر بالفصول المناخية بشكل كبير حيث نجد أن الشعر في فصول الصيف يعاني من الجفاف مما يؤدي إلي الهيشان وفي الفصول الشتوية تقل العناية بالشعر مما يؤدي إلي تقصف الأطراف فيظهر الشعر باهت وغير صحي ولا يعتبر ظهور الشعر بذلك الشكل من المناخ فقط بل العديد من العوامل والآثار الجانبية مثل سوء التغذية أو نقص فيتامينات معينة أو عدم تناول الخضروات بشكل مناسب لصحة الجسم لذلك فإن مشكلات الشعر لا تتوقف فقط على الآثار الخارجية بل أحياناً تكون آثار صحية، وفي حاله عدم معالجة الشعر بشكل بدائي فإن الوضع سوف يصبح اسوأ مما هو عليه لذلك عند ملاحظة أيّ من مشكلات الشعر لا بد من معالجتها بشكل فوري واليوم نقدم خلطات طبيعية لعودة الشعر بصحة جيده تغذي أطراف الشعر من خلال هذا المقال.

وصفات طبيعية لتغذية الشعر

يعتبر الشعر من أهم مظاهر المرأة والتي تعتني به النساء بشكل خاص عن العناية بالبشرة أو الجسم حتى لا يتأثر بالعوامل الخارجية حيث تقوم الفتيات بتحضير المنتجات العناية بداية من فصل الشتاء أو الصيف حتى يتمتع الشعر بصحة جيدة ولا يؤثر ذلك على مظهره الخارجي خاصة في حالة إذا كانت الفتاة عروس فإن الإهتمام بالشعر يصبح مكثف.

وصفة خل التفاح:

يساعد خل التفاح على تغذية الشعر من الأطراف حتى الجذور وهو من المكونات الطبيعية التي لا ضرر منها لذلك يمكنك مزج قطرات من عصير الليمون الطازج وأخرى قطرات من خل التفاح وتزويدهم على كأس من الماء ثم غسل بهم الشعر وفرك بهم فروة الشعر وبعد مرور ما يقارب من ساعه يتم غسل الشعر بالشامبو المخصص لكي.

وصفة زيت اللوز:

تعتبر الزيوت الطبيعية من أقوى العلاجات التي يتم استخدامها للشعر ويساعد زيت اللوز الحلو علي منح الشعر المظهر الرطب وإضافة إليه ملعقة من لبن الزبادي وكمية مناسبة من الزيت وتقليبهم ثم وضعهم على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة ثم يتم غسل الشعر بالبلسم الخاص بك وتجفيفه للحصول على شعر لامع وصحي.

وصفة المايونيز:

يعتبر المايونيز من الوصفات التي تثير الاستغراب لدى الكثير من الأشخاص بسبب أنه مكون غذائي ولكن ثبت العديد من التجارب أن المايونيز يعمل على ترطيب الشعر ويقلل من هيشان الشعر، ويمكن استخدام بعض الزيوت العطرية حتى لا يؤثر المايونيز على رائحة الشعر فيما بعد مثل زيت الورد ويتم دمج زيت الورد مع ملعقة من المايونيز وتدليك بها الشعر من الأعلى حتى الأطراف ثم وضع غلاف على الشعر ونتركه لمدة ساعه وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً وتجفيفه وتركه مفرود حتى يجف تماماً.