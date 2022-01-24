محشي الكرنب الساخن بالخلطة المظبوطة هو أجمل أكلة تدفينا في السقعة دي

يعتبر محشي الكرنب من المأكولات الشعبية التي يتم تحضيرها في كل مطبخ مصري بالتحديد، فيكثر تحضير محشي الكرنب في فصل الشتاء في الموائد والعزائم بالتحديد في شهر رمضان وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير محشي الكرنب

تحضير محشي الكرنب بالخلطة المظبوطة

يتم تحضير محشي الكرنب بخطوات بسيطة ولكن تجهل الكثير من السيدات خطوات تحضير لذلك إليكم في المقال التالي مقادير تحضير محشي الكرنب.

مكونات محشي الكرنب بالخلطة المظبوطة

رأس من الكرنب متوسطة الحجم. كأسان من الأرز البلدي. ثمرتان من البصل المفروم. حزمة من الكزبرة. حزمة من البقدونس المفروم. حزمة من الشبت المفروم. ثلاثة ثمرات من الطماطم وتكون مقطعه إلى مكعبات صغيرة. ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم. فصان من الثوم المفروم. مكعبات من مرق الدجاج. رشة صغيرة من الملح. فلفل أسود ناعم. ملعقة كبيرة من الكمون المطحون. خمسة ملاعق من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

خطوات تحضير محشي الكرنب

يتم تحضير محشي الكرنب بخطوات بسيطة وبسيطة تضمن لك تقديمه بطعم ولا أروع وفي وقت قياسي.

طريقة عمل محشي الكرنب بالخلطة المظبوطة