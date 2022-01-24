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عمر شويل - جدة محشي الكرنب الساخن بالخلطة المظبوطة هو أجمل أكلة تدفينا في السقعة دي - ثقفني
يعتبر محشي الكرنب من المأكولات الشعبية التي يتم تحضيرها في كل مطبخ مصري بالتحديد، فيكثر تحضير محشي الكرنب في فصل الشتاء في الموائد والعزائم بالتحديد في شهر رمضان وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير محشي الكرنب
تحضير محشي الكرنب بالخلطة المظبوطة
يتم تحضير محشي الكرنب بخطوات بسيطة ولكن تجهل الكثير من السيدات خطوات تحضير لذلك إليكم في المقال التالي مقادير تحضير محشي الكرنب.
مكونات محشي الكرنب بالخلطة المظبوطة
- رأس من الكرنب متوسطة الحجم.
- كأسان من الأرز البلدي.
- ثمرتان من البصل المفروم.
- حزمة من الكزبرة.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- حزمة من الشبت المفروم.
- ثلاثة ثمرات من الطماطم وتكون مقطعه إلى مكعبات صغيرة.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- فصان من الثوم المفروم.
- مكعبات من مرق الدجاج.
- رشة صغيرة من الملح.
- فلفل أسود ناعم.
- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.
- خمسة ملاعق من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.
خطوات تحضير محشي الكرنب
يتم تحضير محشي الكرنب بخطوات بسيطة وبسيطة تضمن لك تقديمه بطعم ولا أروع وفي وقت قياسي.
طريقة عمل محشي الكرنب بالخلطة المظبوطة
- يجب أن يتم نقع الأزر في كمية من المياه ثم يتم تركه لمدة نصف ساعة.
- الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الأرز المنقوع والبصل والكزبرة والبقدونس والشبت المفرومين.
- بعد ذلك يتم تقليب المقادير مع بعضها البعض.
- القيام بإضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود والبهارات ثم يتم التقليب مرة أخرى.
- الحصول على إناء ثم يتم ملء بالمياه وتركه على النار المتوسطة لحين أن يغلى بشكل نهائي ثم يتم إضافة أوراق الكرنب المغلي من أجل السلق، بعد ذلك يتم إخراجها وفردها.
- القيام بتقطيع أوراق الملفوف إلى قطع حجمها متوسط.
- يتم وضع حشوة الأرز التي قد تم تحضيرها من قبل، يتم وضع حشوة الأرز في أوراق الكرنب ثم يتم لفها على شكل أصابع ثم يتم غلقها.
- بعد ذلك يتم تكرار تلك العملية لحين أن يتم الانتهاء من كمية الكرنب.
- يتم وضع أصابع محشي الكرنب في حلة عميقة ثم يتم ترتيبها بصورة دائرية.
- الحصول على إناء ثم يتم رفعه على النار وتقليب البصل والثوم في الزيت النباتي لحين أن يذبل.
- بعد ذلك يتم إضافة صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم والملح والكمون ومكعبات مرق الدجاج ثم يتم إضافة كمية من المياه.
- يتم وضع الخليط على المحشي في الحلة ثم يتم رفعه على النار وتركه لحين الغليان.
- يتم تهدئة النار ثم يتم إضافة عصير الليمون يتم ترك محشي الكرنب على النار لحين النضج.
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