طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية بمكونات هشه وخفيفة وبطعم لذيذ لوجبة الفطار

كيكة الزبادي الاقتصادية، يعتبر الزبادي من ألذ منتجات الألبان الذي يعشقها الأطفال ويفضلونه كثيرا عن شرب الحليب فهو مصدر البروتينات والكالسيوم والفيتامينات الأساسية لنمو الأطفال، ويعد الزبادي من المنتجات التي تدخل في في خلطات ووصفات كثيرة للأكلات ويضاف على تتبيلات الدجاج يجعلها خفيفة و طرية، ويضاف أيضا على خلطات البشرة والشعر كمرطب لهما، ويستخدم في وصفات الحلويات والمشروبات والكيك، وتحرص كل أم على تحضير بعض وصفات الحلويات بالمنزل لضمان صحة أسرتها، وهذا سوف نتحدث عنه في هذا المقال سنقوم الآن بتحضير كيكة الزبادي الاقتصادية، نقوم بتحضيرها بأقل التكاليف وأكثر أمانا ونظافة.

طريقة تحضير كيكة الزبادي:-

المكونات:-

كوب من الزبادي.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

٢ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة بيكنج بودر.

فانيليا.

٣ حبات بيض.

طريقة التحضير:-

في بولة كبيرة نقوم بوضع السكر والزيت ويخفق جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوى.

ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونستمر في الخفق لمدة ٥ دقائق.

يوضع الدقيق والبيكنج بودر والزبادى معا ويخفق جيدا حتى الحصول على مزيج متجانس.

نقوم بتحضير صينية مدهونة ونضيف خليط الكيك إليها.

نقوم بإدخال الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة أو حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

تترك لتبرد ثم تقدم في أطباق التقديم بجانب الشاي أو القهوة.

طريقة أخرى لتحضير كيك الزبادى بدون بيض:-

المكونات:-

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الزبادي.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من التفاح المسلوق والمهروس.

فانيليا.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقة من البيكنج صودا.

طريقة التحضير:-