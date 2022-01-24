بدون فرن وبدون تنور...طريقة عمل الخبز العراقي احلي من خبز الأفران روعة

طريقة عمل الخبز العراقي، يُعدْ الخبز العراقي من أشهر الوصفات التي يشتهر بها المطبخ العراقي وكان يصنع قديمًا باستخدام الفخار ويبدع العراقيون في طريقة صنع الخبز ولذلك سنقدم لكم المكونات والخطوات اللازمة لعمل الخبز العراقي في المنزل دون مجهود وبأقل مكونات.

طريقة عمل الخبز العراقي

المقادير المطلوبة لعمل الخبز العراقي

خطوات تحضير الخبز العراقي

نحضر وعاء ونضع به الدقيق الأبيض ونقوم بإضافة دقيق القمح والخميرة.

نخلط المكونات مع بعضها ونعجنها باستخدام الماء.

نستمر في العجن بالماء حتى نحصل على قوام متماسك ولين من العجين.

بعد أن نحصل القوام الذي نريده في العجينة ولا تلتصق بالأيدي نقوم بتغطية العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت نقوم بعجن العجينة مرة أخرى ثم نغطيها بكيس من النايلون ونتركها لمدة ساعتين مرة أخرى.

على رخامة أو صينية نرش كمية من الدقيق ونضع عليها العجينة ونقوم بتقسيمها إلى قطع متساوية.

نرص القطع في الصينية ونتركها لمدة نصف ساعة.

نقوم بفرد قطع العجينة في شكل دائري ونكرر الخطوة في باقي كمية العجين الموجودة لدينا.

نحضر مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ونضعها على النار.

نقوم بقلي العجين في الزيت حتى يتحمر من جميع الجوانب ونحصل على اللون الذهبي اللذيذ.

عمل الخبز العراقي بطريقة اخرى

المقادير المستخدمة

كوبين من الدقيق الأبيض.

نصف كوب دقيق القمح.

ملعقة خميرة.

ربع كوب من لبن الزبادي.

كوب سكر.

ملعقتين من الزيت.

كوبين من الماء الدافئ.

سمسم.

طريقة تحضير عمل الخبز العراقي