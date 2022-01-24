بسكويت بدون زيت ولا زبدة و لا حتي سكر و أتحداكي في الطعم الرائع

البسكوت السريع والصحي المناسب لكل الأوقات لتكوني مستعدة دائما للإبهار ضيوفك وعائلتك بأشهي الأصناف والحلويات سيكون هذا البسكوت هو الأفضل والمناسب للإرضاء جميع الأذواق ،حيث يعد البسكويت من الوجبات الخفيفة السهل تناولها سواء علي الإفطار مع كوب من مشروبك المفضل أو أحيانا علي العشاء أو أيضا بين الوجبات وللتسلية للأطفال ويسهل أخذه المدرسة بالطبع لقيمته الغذائية العالية وسهولة أكله حيث أنه محبب كثيرا للأطفال و الكبار بالطبع أيضا.

البسكويت الصحي الأسهل بدون زيت أو زبدة أو سكر

تعتبر هذه البسكويت من الحلويات المناسبة جدا لمرضي السكر والأطفال و الكبار، ويمكننا الأكل منه حتي عند إتباع الحمية الغذائية الصحية أو الدايت لإنقاص الوزن مع مراعاة الحفاظ علي نسبة السكر في الدم وعد الأكل منه بشراهة وكميات كبيرة جدا لأنه بالفعل لذيذ، لما يحتويه من مكونات صحية حيث أن المكون الأساسي به هو زبدة الفول السوداني الذي يحتوي علي فوائد وفيتامينات كثيرة جدا للجسم كله.

مكونات البسكويت الصحي بدون سكر وبدون سمن أو زبدة أو زيت أيضا

1بيضة.

كوب من زبدة الفول السوداني.

3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان أو الدقيق الأبيض أو الدقيق الأسمر حسب الرغبة.

2ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ربع كوب دارك تشوكلت شيبس أو الزبيب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة أو السائلة .

طريقة تحضير البسكويت الصحي بدون سكر وبدون سمن أو زبدة أو زيت