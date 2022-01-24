نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت بدون زيت ولا زبدة و لا حتي سكر و أتحداكي في الطعم الرائع في المقال التالي
البسكوت السريع والصحي المناسب لكل الأوقات لتكوني مستعدة دائما للإبهار ضيوفك وعائلتك بأشهي الأصناف والحلويات سيكون هذا البسكوت هو الأفضل والمناسب للإرضاء جميع الأذواق ،حيث يعد البسكويت من الوجبات الخفيفة السهل تناولها سواء علي الإفطار مع كوب من مشروبك المفضل أو أحيانا علي العشاء أو أيضا بين الوجبات وللتسلية للأطفال ويسهل أخذه المدرسة بالطبع لقيمته الغذائية العالية وسهولة أكله حيث أنه محبب كثيرا للأطفال و الكبار بالطبع أيضا.
البسكويت الصحي الأسهل بدون زيت أو زبدة أو سكر
تعتبر هذه البسكويت من الحلويات المناسبة جدا لمرضي السكر والأطفال و الكبار، ويمكننا الأكل منه حتي عند إتباع الحمية الغذائية الصحية أو الدايت لإنقاص الوزن مع مراعاة الحفاظ علي نسبة السكر في الدم وعد الأكل منه بشراهة وكميات كبيرة جدا لأنه بالفعل لذيذ، لما يحتويه من مكونات صحية حيث أن المكون الأساسي به هو زبدة الفول السوداني الذي يحتوي علي فوائد وفيتامينات كثيرة جدا للجسم كله.
مكونات البسكويت الصحي بدون سكر وبدون سمن أو زبدة أو زيت أيضا
- 1بيضة.
- كوب من زبدة الفول السوداني.
- 3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان أو الدقيق الأبيض أو الدقيق الأسمر حسب الرغبة.
- 2ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- ربع كوب دارك تشوكلت شيبس أو الزبيب.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة أو السائلة .
طريقة تحضير البسكويت الصحي بدون سكر وبدون سمن أو زبدة أو زيت
- نقوم بوضع كوب من زبدة الفول السوداني والعسل النحل ونخلطهم جيدا بالمضرب السلك أو المضرب الكهربي
- ثم نقوم بإضافة البيضة وعليها ملعقة الفانيليا ، ونقلبهم جيدا جدا حتى تمام التجانس.
- نضيف دقيق الشوفان أوالدقيق الأسمر أوالدقيق الأبيض ، وللحصول علي سمك أعلي للبسكوت يمكن إضافة نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- بعد إضافة الدقيق سنجد العجين أكثر تماسك يمكننا عندها استخدام أيدينا للعجن ، ثم نضيف الشوكليت شيبس أو زبيت أو لاشئ حسب الرغبة .
- نشكل العجين إلي كرات صغيرة لتشكيل أي شكل المرغوب فيه حتي لو أشكال نجوم ودوائر.
- يتم إدخال الكوكيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة من15 إلى 20 دقيقة حتى تمام النضج.
- يتم إخراج الكوكيز برفق ووضعها في طبق التقديم وتكون جاهزة للأكل ويمكن حفظها في برطمان كبير في درجة حرارة الغرفة لتكون جاهزة للأكل في أي وقت بجانب العديد من المشروبات المفضلة أو في وجبة الإفطار.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ