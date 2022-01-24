بمعلقة واحدة هتزيد حجم الكفتة بدون ما تفك ولا تكش بتكات وأسرار المطاعم

كفتة الحاتي من أكثر الأكلات سريعة التحضير وشهية فى المذاق، لذا تتسائل الأمهات عن أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتى دون أو تكش أو تفك، لأن الكثير يعانى من نقص حجم الكفتة بعد التسوية كما إنها تكون غير متماسكة، وتسعى الأمهات فى عمل أفضل كفتة مثل المحلات بالطعم والرائحة الشهية، والتى تعجب الجميع فى مذاقها وتزيد فى الحجم دون أن تكش، لذا سنوضح لكم تكات عمل كفتة الحاتي مثلا المحلات.

طريقة تحضير كفتة الحاتي دون أن تكش

هناك عدة تكات لابد من إتباعها لعمل كفتة الحاتي مثل المحلات دون أن تكش، وتصبح بطعم ورائحة أجمل من المحلات، وتقومى بإعدادها داخل منزلك بشكل مضمون حفاظا على الصحة العامة، وخاصة لأن الكفتة تعد من الأكلات الأساسية التى تقدم فى العزائم والمناسبات، لذا حرصنا على توضيح التكات خلال السطور التالية.

مكونات كفتة الحاتي مثل المحلات

نحتاج إلى عدة مكونات أساسية لإعداد وطهى كفتة الحاتي دون أن تكش أو تقل فى الحجم، فهى من الأكلات السريعة التى تقوم معظم الأمهات بطهيها فى حالة قدوم ضيوف دون موعد، أن أثناء الذهاب إلى رحلات فهى شهية فى المذاق وسريعة فى التحضير، لذا سنوضح لكم المكونات التى نحتاجها لتحضير كفتة الحاتي داخل المنزل.

نصف كيلو من اللحم المفروم جيداً.

3 بصلات.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحوم المشوية.

فلفل أسود وملح وبابريكا.

كوب من الماء.

بقدونس مفروم نصف كوب.

رغيف من الفينو الناشف.

خطوات تحضير كفتة الحاتي دون أن تكش

سنوضح لكم الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير كفتة الحاتي بكل تكاتها وبدون أن تكش.