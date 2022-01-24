حضري الغريبة بالبندق والشوكولاتة بأقل التكلفة وخطوة بخطوة

تعد الغريبة بالبندق بالشوكولاتة، من الحلويات الشهية اللذيذة التي يتم تقديمها في العديد من المناسبات، يتم تحضيرها من مكونات أساسية هي الدقيق والسكر والزبدة أو السمن ويمكن إضافة بعض من المكونات الإضافية إليها مثل البيض، ويمكن استخدام العديد من المكسرات لتزينها فهي حلويات سهلة ولذيذة يتم تحضيرها بمكونات بسيطة جداً، وتعتبر الغريبة هي من الحلويات التي يتم تحضيرها بطرق عديدة ومتنوعة، وتختلف من شخص لآخر ومن بلد لبلد فتوجد الغريبة الشامية والغريبة الناعمة والغريبة بالفستق والكثير من الأنواع الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الغريبة بالبندق والشوكولاتة بخطوات سهلة داخل المنزل.

مكونات عمل الغريبة بالبندق والشوكولاتة

سوف نتعرف على مكونات الغريبة البسيطة وهى كما يلى:-

كوب وثلاث أرباع كوب من الزبدة.

كوبان من السكر الناعم.

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

الحشوة

نصف كيلو جرام بندق محمص ومطحون.

3 ملاعق كبيرة من الشربات.

حبات بندق كاملة للتزين الوجه.

كوب من الشوكولاتة مذابة للوجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الغريبة بالبندق والشوكولاتة بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم بوضع الزبدة في وعاء عميق ويتم خفقها بواسطة ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتي يصير لونها أبيض ثم يضاف السكر ونستمر في الخفق حتي يصير الخليط هش كالكريمة. ثم نضيف البيض والفانيليا ويخلط المزيج جيداً ثم يضاف الدقيق بعد نخله تدريجياً مع الاستمرار في العجن باستخدام اليد حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم تترك بالثلاجة لكي ترتاح لمدة ساعة كاملة حتي تتماسك، وإذا كان الجو بارداً تترك خارج الثلاجة لكي ترتاح.

طريقة تحضير الحشوة

نقوم بتحضير الحشوة بطحن البندق في خلاط كهربائي علي سرعة متوسطة، ثم يخلط مع قطرات من الشربات (قطر السكر) للحصول على قوام متماسك. بعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة وتقطع العجينة إلي قطعاً متساوية على شكل كرات صغيرة. ثم ترق العجينة بين الكفين حتي نكونها علي شكل أقراص مستديرة ثم يحشي كل قرص بحشوة البندق السابقة. ثم تغلق جيداً وتسطح في قالب شبة دائري أو تشكل على شكل أصابع ثم تلف مثل الكعكة. نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة وترص بها قطع الغريبة ثم تغرس في كل واحدة حبة من حبات البندق الكاملة. ثم نضعها في الفرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة هادئة 150 درجة مئوية علي الرف الوسط، حتي تكتسب اللون الذهبي من الأسفل. تخرج من الفرن وتترك علي الصينية حتي تبرد تماماً ثم ترفع من علي الصينية، وتوضع في طبق التقديم وتزين بالشوكولاتة المذابة وتقدم بألف هنا وشفا.

فوائد البندق للجسم

يحتوي البندق على العديد من الفوائد الهامة سوف نذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ