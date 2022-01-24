أفخاذ الدجاج الكذابة بالبطاطس أسهل طريقة دجاج متبلة بالخطوات مثل المطاعم

أفخاذ الدجاج الكذابة بالبطاطس، واحدة من أشهر الأكلات التي يدخل الدجاج في تحضيرها، كعنصر أساسي في الوجبة ككل، ولها الكثير من العشاق والمتيمين بها، وبمذاقها الشهي اللذيذ الشبيه بوجبات المطاعم العالمية، ما جعل الكثيرات تبحثن عن أفضل طريقة لعمل أفخاذ الدجاج الكذابة، والتي يتم طهيها بأكثر من طريقة، تختلف وفقا لنوع قطع الدجاج نفسها، أو حسب المكونات والمقادير والإضافات الجانبية إلى جوار الدجاج، فنجد على سبيل المثال طريقة أفخاذ الدجاج الكذابة بالبطاطس، والتي تجدين وصفاتها متوفرة على موقع انستجرام، تحت مسمى افخاذ الدجاج الكذابة انستقرام، أو طريقة بطاطس افخاذ الدجاج كبير، أو افخاذ الدجاج الكذابة بالتوست، بالإضافة إلى طريقة بطاطس فخذ الدجاج الاحمر، أو طريقة أفخاذ الدجاج الكذابة بالبف باستري، كما يمكنك عمل أفخاذ الدجاج مجمد، وتجربة وجبة جديدة.

طريقة دجاج سهلة

إذا أردت طعاما غنيا بالبروتين، يمكنك إضافة اللحم أو الفراخ إلى الطعام، فهما غنيان بالبروتين، وذلك إلى جانب البقوليات المختلفة، التي تمنحك نفس القيمة الغذائية، ولا تنس أن الأطفال دائمًا ما يحبون البطاطس إلى جوار الطعام، وهذا هو السبب في أن الكثيرات، تقمن بقلي البطاطس وتقديمها إلى جوار الطعام، وهو الأمر الذي قد يتسبب في مخاطر السمنة، أو أعراض سوء التغذية، ولكن من الأفضل وضع البطاطس إلى الطعام، وطهيها مثل الخضار، وإذا أردت التجديد في نوعية الوجبات المقدمة لأبنائك، يمكنك عمل المنتو الكذاب برقاق السمبوسة، أو طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، وصينية شاورما دجاج بالفرن مع البطاطس والجبن، أو طريقة دجاج مسحب سوري، وغيرها الكثير من الوجبات التي يمكنك عن طريقها، التجديد في طعامك بشكل دوري.

أفخاذ الدجاج بطاطس

كيلو أفخاذ دجاج بالجلد والعظام.

عشرة فصوص من الثوم الصحيحة.

5 حبات بطاطس طازجة مقطعة إلى مكعبات.

حبتان بصل كبيرتا الحجم ومقطعتان إلى مكعبات.

تتبيلة أفخاذ الدجاج الكذاب

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتان صغيرتان أوريجانو.

2 ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

½ ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة.

رشة فلفل أسود مطحون.

½ ملعقة صغيرة ملح.

مقادير بطاطس متبلة

ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة من الروز ماري أو إكليل الجبل.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

رشة ملح.

الفراخ الكذابة بالبطاطس