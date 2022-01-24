بدون ماء فكرة عبقرية لسلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ اكتر من 5 كرنبات في دقائق بدون تعب

تقطيع وسلق الكرنب بدون ماء تبحث عن طريقته كل ربة بيت لديها الرغبة في الحصول على الورق للكرنب مقطع سريعا وبطريقة سهلة حتى يكون من اليسير سلقه وتجهيزه لعمل أفضل الوصفات من المحاشي المشكلة لنوعيات الخضار الورقي، وتعتبر الطرق البسيطة القادمة للتقطيع والسلق هي أفضل الطرق التي يمكنكِ بها التهيئة لتلك النوعية من الخضار حتى يكون من السهل استعمالها وعبر الآتي أهم خطوات التحضير.

تقطيع وسلق الكرنب بدون ماء

إليكِ عبر ما يأتي من فقراتنا توضيح لأهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في التحضير لورق الكرنب وسلقه ومن ثم استعماله في التحضير لأشهر المأكولات التي تحظى بالشعبية الكبيرة، ومن الممكن أن تتم خطوة السلق والتقطيع بالاتباع لطرق بسيطة نذكرها عبر الآتي:

طريقة بسيطة لتقطيع الكرنب

أفضل الطرق التي من الممكن أن تقومي من خلالها بالتقطيع للكرنب هي تلك الطريقة السريعة والمنجزة والتي من خلالها تستطيع كل ربة منزل أن تقوم بالاستعانة بها للتجهيز للورق بتقطيعه وبسرعة الصاروخ وبخطوات بسيطة نحصرها عبر النقاط التالية:

إحضار الكرنبة التي ترغب ربة المنزل في التقطيع لها مع السكين والفلانشة للتقطيع.

من الممكن بعدها أن تقومي بالإزالة التامة لرأس الكرنبة.

وضع الكرنبة معكوسة أي اتجاه الرأس للأسفل على الفلانشة والتقطيع يكون بواسطة سكين الخضار.

تقوم ربة المنزل بعمل الخطوط والتي تكون بالطول والخطوط العرضية لتكون الأوراق قد تم تقطيعها في شكل المربعات والتي يسهل بعد ذلك حشوها ومن ثم لفها بأفضل الطرق وأكثرها سهولة ومن الممكن الاتباع لما يلي للسلق السريع لورق الكرنب.

أفضل الطرق لسلق الكرنب دون الماء