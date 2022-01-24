نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماء فكرة عبقرية لسلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ اكتر من 5 كرنبات في دقائق بدون تعب في المقال التالي
تقطيع وسلق الكرنب بدون ماء تبحث عن طريقته كل ربة بيت لديها الرغبة في الحصول على الورق للكرنب مقطع سريعا وبطريقة سهلة حتى يكون من اليسير سلقه وتجهيزه لعمل أفضل الوصفات من المحاشي المشكلة لنوعيات الخضار الورقي، وتعتبر الطرق البسيطة القادمة للتقطيع والسلق هي أفضل الطرق التي يمكنكِ بها التهيئة لتلك النوعية من الخضار حتى يكون من السهل استعمالها وعبر الآتي أهم خطوات التحضير.
تقطيع وسلق الكرنب بدون ماء
إليكِ عبر ما يأتي من فقراتنا توضيح لأهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في التحضير لورق الكرنب وسلقه ومن ثم استعماله في التحضير لأشهر المأكولات التي تحظى بالشعبية الكبيرة، ومن الممكن أن تتم خطوة السلق والتقطيع بالاتباع لطرق بسيطة نذكرها عبر الآتي:
طريقة بسيطة لتقطيع الكرنب
أفضل الطرق التي من الممكن أن تقومي من خلالها بالتقطيع للكرنب هي تلك الطريقة السريعة والمنجزة والتي من خلالها تستطيع كل ربة منزل أن تقوم بالاستعانة بها للتجهيز للورق بتقطيعه وبسرعة الصاروخ وبخطوات بسيطة نحصرها عبر النقاط التالية:
- إحضار الكرنبة التي ترغب ربة المنزل في التقطيع لها مع السكين والفلانشة للتقطيع.
- من الممكن بعدها أن تقومي بالإزالة التامة لرأس الكرنبة.
- وضع الكرنبة معكوسة أي اتجاه الرأس للأسفل على الفلانشة والتقطيع يكون بواسطة سكين الخضار.
- تقوم ربة المنزل بعمل الخطوط والتي تكون بالطول والخطوط العرضية لتكون الأوراق قد تم تقطيعها في شكل المربعات والتي يسهل بعد ذلك حشوها ومن ثم لفها بأفضل الطرق وأكثرها سهولة ومن الممكن الاتباع لما يلي للسلق السريع لورق الكرنب.
أفضل الطرق لسلق الكرنب دون الماء
- بعد أن يتم تباع طريقة بسيطة لتقطيع الورق يتم وضعه بكمية مناسبة في كيس حراري.
- الخطوة التلية هي تشغيل الميكرو ويف ووضع الورق فيه.
- الخطوة التالية تكون من خلال الاستعانة بوعاء نضع فيه الورق المسلوق بعد فتح الكيس الحراري بحرص حيث أن السلق بتلك الطريقة لا يتطلب مزيد من الوقت أو الجهد.
- من الممكن لكِ أن تقومي بوضع الكرنبة كاملةً بالكيس الحراري لسلقها إن كانت سعة الفرن تسمح بذلك.
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