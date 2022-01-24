في 3 دقايق أعملي الكيكة الاسفنجية الهشة سهله واقتصاديه وبمقادير مضبوطة وبسيطة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الكيك بجانب الشاي او اللبن في الفطار أو في العشاء، وتعتبر الكيكة من الحلويات التي لا ترتبط بمناسبة أو بوقت معين، ويحب الكثير من الناس تحضير الكيكة لأنها مفيدة بسبب احتواءها على مكونات ذات قيمة غذائية كبيرة مثل اللبن والبيض، وتعتبر من أسهل الحلويات في تحضيرها ولا تحتاج إلى مجهود كبير كما انها لا تأخذ وقت كبير، ولكن يوجد بعض من التكات التي يجب الأخذ بها لكل يتم صنع الكيكة بطريقة صحيحة مثل عدم نقص او تزويد المكونات وتسخين الفرن قبل وضع صينية الكيكة فيه والكثير من التكات الأخرى.

طريقة عمل الكيكة في المنزل

بسبب البحث الكثير عن طريقة سهلة وناجحة لعمل كيكة هشة مثل المحلات في المنزل، سوف نقوم بعرض الطريقة الصحيحة والأكثر استخدام لعمل الكيكة، وهذه الطريقة عبارة عن ما يلى:

مكونات عمل الكيكة:

عدد ٤ بيضات.

كمية من الفانيلا.

كوب ونصف سكر ويفضل ان يكون السكر بودرة.

كوب من اللبن الدافئ.

كيس بيكنج بودر.

عدد ٢ كوب دقيق.

كوب الا ربع زيت او ممكن استخدام الزبدة.

طريقة عمل الكيكة في المنزل

نضع الزيت والزبدة والسكر في العجان أو المضرب الكهربائي ثم نقوم بالضرب جيداً حتى يصبح لونهم أبيض فاتح.

ثم بعد ذلك ننزل بالبيض بالتدريج مع الفانيلا على مزيج السكر والزيت.

وننخل الدقيق مع البيكنج بودر ثم بعد ذلك نأخذ نصف الكمية ونضعه على خليط السكر والزيت الذي قمنا بضربهم.

ننزل بعد ذلك باللبن الدافئ تدريجياً وببطيء حتى لا ينفصل المزيج، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق الباقي ونقوم بالتقليب باستخدام معلقة حتى يمتزج كل الخليط جيداً، ونقوم بالتقليب في اتجاه واحد فقط حتى لا يخرج الهوا من الخليط.

ثم بعد ذلك ندهن الصينية بالزبدة ودقيق وبعد ذلك نضع فيها الخليط، وندخل الصينية الي فرن قد سبق تسخينه على درجة الحرارة ١٨٠ درجة.

لا نقوم بفتح الفرن علي الكيكة قبل مرور نصف ساعة على الاقل، وعندما نجد أن وش الكيك أصبح أحمر نختبرها بالسكين او اي شيء، وعندنا نتأكد انها نضجت تماماً نقوم بغلق الفرن ونتركها لمدة دقيقة ثم نخرجها منه، وتصبح الكيكة جاهزة للأكل.

الكيكة من الحلويات الشهيرة والمفضلة عند جميع الناس بمختلف الأعمار، كما أنها من أقل الحلويات تحتاج إلى مال، ولا تأخذ أيضاً وقت او مجهود كبير، يتم صنعها باستخدام بعض المكونات التي توجد في أي منزل، وتبحث النساء عن طريقة سهلة لعمل كيكة هشة ولذيذة مثل الكيكات التي تصنع في المصانع.