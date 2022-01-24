أعملي الغريبة على أصولها بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات وغير مكلفة وطعم دايب دوب

ترتبط الغريبة دائما بالأعياد وهى من الأشياء الأساسية بجانب الكحك والبسكويت ولكن في وقتنا الحاضر تقدم في الكثير من المناسبات وتقدم أيضا كحلوى وتعد الغريبة من الحلويات الرائعة الموجودة من قديم الزمان، لذلك يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل غريبه ناعمه ولذيذة بطريقة سهلة وبسيطة وسوف نتعرف سويا من خلال هذا المقال القادم على طريقة إعداد الغريبة على أصولها باتباع هذه الخطوات.

طريقة تحضير الغريبة

لعمل الغريبة الناعمة الرائعة يجب إحضار هذه المكونات:

مكونات الغريبة:

عدد 4أكواب من الدقيق المنخول.

مقدار كوب من السكر الناعم.

كوبان من السمن.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة.

بياض بيضة واحدة.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة قليلة من الملح.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به مقدار السكر والسمن ونقوم بالخفق حتي يفتح لون الخليط ويصبح لونه أبيض وهش ثم نضيف كمية الدقيق بالتدريج مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينه ناعمه ومتجانسه.

ثم ننزل ببياض البيض مع التقليب حتى تتكون عجينه متماسكه ثم بعد الإنتهاء من العجن تشكل عجينة الغريبة على شمل كور صغيرة الحجم ويتم الضغط عليها ثم تزين باستخدام الزبيب أو اللوز أو أي نوع من المكسرات.

وبعد الإنتهاء من كل الكميه ترص الغريبة في صينية الخبز ونضعها في فرن سبق تشغيله على180 درجه لمدة 10 دقائق أو حتى تنضج مع مراعاة عدم تغير لونها ونخرج الغريبة من الفرن وتقدم باردة بالهنا.

طريقة عمل الغريبة بالسكر

المكونات:

عدد 2كوب من الدقيق.

مقدار صفار ثلاث حبات من البيض.

مقدار كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

مقدار كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

مقدار كوب من السكر البودرة.

مقدار من الشربات.

طريقة التحضير: