حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة البرق لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق بدون تعب

التي مشاهدة احد البرامج التلفزيونية التي تعتني بالطبخ ‏نلاحظ أن الطباخ لا يستغرق وقتا طويلا في إعداد الطعام وذلك لأنه يقوم بإعداد جميع المكونات قبل البدء في إعداد الطعام ويضع كل المكونات داخل أطباق صغيرة بجانب الأكل حتى يصل علي التعامل معها وهذا من الطرق الصحيحة التي يفضل فعلها عند إعداد الطعام لأنها تختصر وقت طويل من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة معينة مناسبة لإعداد أحد المكونات الهامة التي نستخدمها في إعداد الطعام وهو الثوم الذي يستغرق وقتا طويلا أثناء تجهيزه وتقشيره ‏‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي تساعد في تقشير الثوم بشكل سريع دون أن يستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت لا يسبب رائحة كريهة في اليد لأنه من الصعب التخلص من رائحة اليد عندما يلتصق بها الثوم.

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طريقة تساعد على تقشير الثوم بطريقة سريعة

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي تساعدنا على تقشير الثوم بشكل سريع وهي طريقة تقشير الثوم بواسطة المايكرويف:

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يساعد المايكرويف في تقشير الثوم بشكل سريع وذلك من خلال إحضار بعض من رؤوس الثوم والتخلص من جذور الثوم التي في الأعلى.

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‏ بعد ذلك نتخلص منها تماما ثم نقوم بتفريق فصوص الثوم عن بعضها البعض و نضع فصوص الثوم داخل صينية كبيرة عليها ورق الزبدة ونضع هذه الصينية داخل المايكرويف.

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‏ نترك الصينية داخل المايكرويف تقريبا لمدة دقيقتين بعد ذلك نخرج الثوم نلاحظ أنه قصور ثم بدأت تتناثر حول الصينية ويكون من السهل التخلص منها.

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التخلص من قشور الثوم بواسطة الماء الساخن

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة الماء الساخن التي تساعد على التخلص من كثر الثوم بشكل سريع وهذه الطريقة هي:

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