طريقة عمل كيكة الشوكولاته سهلة وهشه وطعمها لا يقاوم واقتصاديه

تعتبر كيكة الشوكولاتة من أشهى وألذ أنواع الكيكات وتقدم كنوع من أنواع الحلويات في الكثير من المناسبات وكيكة الشكولاتة مفضله لدى الكثير بمختلف الأعمار أطفال وكبار، لذلك سوف نذكر في هذه السطور القادمة طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بمنتهى السهولة وبمكونات بسيطة وعى كالآتي.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة

لعمل كيكة الشوكولاتة سوف نقوم بعدة خطوات وإحضار هذه المكونات:

مكونات الكيكة:

كوبان من السكر.

حبتان من البيض.

مقدار نصف كوب من زيت الذرة.

مقدار ثلاثة أرباع الكوب من بودرة الكاكاو الغير محلى.

مقدار كوب وثلاثة أرباع الكوب من الدقيق المنخول ومتعدد الاستخدامات.

نصف كوب من السمن.

كوب من الحليب.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

مقدار ملعقة ونصف صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

مكونات الكريمة:

مقدار كوب ونصف من السكر.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

بعض قطرات من لون الطعام.

طريقة تحضير الكيك

نقوم بإحضار صينية مدهونه بالقليل من السمن النباتي ثم نرش فوق السمن كمية بسيطة من الدقيق لتبطين جوانب وقاع الصينية ونترك الصينية جانباً لتحضير الكيك.

نقوم بنخل الدقيق والكاكاو وكذلك البيكنج باودر وملعقة بيكربونات الصوديوم ثم نضع المكونات داخل وعاء الخلاط الكهربائي ثم نقوم بتشغيل الخلاط على أهدى سرعة حتى تمتزج المكونات.

ثم ننزل بكمية الحليب وكذلك الزيت والبيض والفانيليا مع مراعاة الاستمرار في عملية الخلط على سرعة متوسطة ثم بعد ذلك ننزل بكوب الماء المغلي مع الخلط لمدة دقيقة للحصول على قوام متماسك وتجانس.

ثم تسكب الخليط في الصينية المدونة سابقاً ويخبز كيكة الشوكولاتة في فرن سبق تشغيله على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة أربعين دقيقة حتى ينضج الكيك ويأخذ اللون الذهبي وتخرج الكيكة من الفرن وترك لتبرد حتى نحضر الكريمة.

نقوم بإحضار إناء كبير ونضع به السكر الناعم ومقدار الحليب ثم نحرك الخليط باستخدام الشوكة حتى يصبح المزيج ناعم وذات قوام متماسك.

وبعد ذلك نضيف بعض قطرات من ألوان الطعام مع التقليب حتى تمتزج مع الكريمة ثم نوزع الكريمة على وجه الكيك وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة من أشهر الأكلات التي تقوم النساء بالبحث عنها، وذلك لأن جميع الأطفال يفضلون تناولها عن باقي الكيكات، وهي لا تحتاج الكثير من المكونات لأنها يتم صنعها مثل الكيك العادية بإضافة الكاكاو والشوكولاتة، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة وسريعة لعمل الكيك بالشوكولاتة مثل الجاهز.