ماء الخيار أحدث طرق الرجيم أفقدي وزنك الزائد في 3 أيام فقط والتخلص من الكرش بسرعة البرق

يعتبر الخيار واحد من أهم المكونات الغذائية الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد في إعطاء الشعور بالشبع والتخلص من إحساس الجوع، ويساعد في خسارة الوزن بشكل أسرع ويمد الجسم بالماء، لأن الخيار يحتوي على 95% من الماء و يحتوي على عناصر غذائية تفيد الجسم أثناء فترة الرجيم و التخلص من الوزن الزائد، و يساعد في حرق الدهون بصورة طبيعية خلال فترة قصيرة من الوقت قد تصل إلى أيام معدودة، و يحتوي الخيار على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم خلال هذه الفترة.

إنقاص الوزن بماء الخيار

وقد أشارت أحدث الدراسات أن منقوع الخيار مفيد جداً لفقدان الوزن وحرق الدهون، لأن الفوائد الموجودة في الخيار تنتقل إلى الماء بسهولة، لذلك ينصح الأطباء بتناول ماء الخيار لكثرة فوائده الصحية، والتي تفيد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، كما يساعد ماء الخيار في التخلص من السوائل المحتبسة داخل الجسم وطرد السموم، ويساعد في إدرار البول ويساعد في تحسين صحة الكلى والتخلص من حصوات المتراكمة داخل الكليتين، كما يساعد في تحسين عمل الغدة الدرقية.

الخيار للتخسيس

يحتوي الخيار على مادة السيليكا التي تفيد في بناء وتقوية العضلات بشكل طبيعي وآمن، كما يحتوي على فيتامين C والحديد والمنجنيز الذي يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية و يعتبر الخيار واحد من أهم الأطعمة التي تنخفض فيها السعرات الحرارية، ولكنها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة و يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعطي الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويساعد الخيار في تحسين عملية الهضم ولا يسبب أي أضرار للجسم، ومفيد جداً للحوامل والمرضعات ومرضى السكر، ويمكن تناوله لفترات زمنية طويلة، و يعتبر الخيار واحد من أهم الأغذية المستخدمة خلال أنظمة الرجيم المختلفة.

طريقة ماء الخيار للتخسيس

ويمكن عمل ماء الخيار من خلال تقطيع الخيار إلى شرائح، ونقوم بوضع كوب من شرائح الخيار في 2 كوب من الماء وتترك لمدة ليلة كاملة، ويمكن إضافة شرائح الزنجبيل الطازجة وشرائح الليمون وحفنة من أوراق النعناع الطازج لزيادة الفاعلية في حرق الدهون بشكل أسرع وبطريقة صحية، ويحتوي هذا المشروب على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن خلال أيام معدودة، ويمكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض لزيادة فاعلية المشروب في حرق الدهون.