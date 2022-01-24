طريقة عمل كيكة السينابون الفاخرة الاسفنجية الهشة اللذيذة والرائعة بافضل الطرق وسر نجاحها

تعد كيكة السينابون من الحلويات الغربية والتى انتشرت فى الوطن العربى. وهى من الحلويات المميزة والتي عليها اقبال كبير من مختلف الفئات والأعمار. وننكيز كيكة السينابون بالطعم الرائع واللذيذ والشهي. وهناك العديد من الطرق التى تستخدم فى تحضير كيكة السينابون و حشوها بحشوات مختلفة. وتبحث ربات البيوت عن افضل الطرق لاعداد كيكة السينابون في المنزل لتقديمها الى افراد الاسرة. ويمكن تحضير كيكة السينابون في المنزل بسهولة وسوف نوضح طريقة عمل السينابون فى الخطوات التالية

طريقة وخطوات تحضير كيكة السينابون الهشة والاسفنجية

للحصول على كيكة السينابون الهشة واللذيذة هناك بعض المكونات اللازمة لعمل الكيكة وكذلك مكونات الحشو والتغطية والتزيين. ينبغى اتباع المقادير المستخدمة وكذلك اتباع الخطوات حتى يمكنك الحصول على كيكة سينابون مميزة.

مقادير عمل كيكة السينابون

ثلاث اكواب من الدقيق.

ثم كوب ونصف من السكر.

مع خمس حبات من البيض.

كذلك كوب من الحليب.

علبة كبيرة من الزبادى.

ثم ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ثم ملعقة من الفانيليا.

رشة ملح

.مقادير الحشو

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الزبدة.

ثم نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ثم ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام البودر

مكونات التغطية

نصف كوب من السكر.

كوب من الكورن فليكس.

كوب من المكسرات وعين الجمل.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من النسكافيه.

ثم مغلف من الكريم كراميل.

مع مغلف كريم شانتى.

ثم ملعقتان من الزبدة.

مكونات التزيين او الصوص

نصف كوب من الحليب المكثف.

مع مغلف من الدريم ويب.

خمس حبات من الجبن الكيرى.

نصف كوب من صوص هيرشي لعمل خطوط الشوكولاتة.

طريقة عمل كيكة السينابون الهشة واللذيذة