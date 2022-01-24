مشروبات دافئة في الشتاء لأدفى شتاء مع العائلة “حلو وحادق” الاختيار حسب الرغبة

نحتاج في فصل الشتاء إلى تناول الأطعمة والمشروبات التي تشعرنا بالدفء وتزيد طاقة الجسم للحصول على المزيد من الدفء، وهناك الكثير من أنواع المشروبات الشتوية التي تساعد في ذلك بالإضافة لفوائدها العديدة من أجل الحفاظ على المناعة وتقوية الجهاز المناعي ضد أي عدوى أو فيروس قادم للجسم، كما أن الشتاء يحتاج للهدوء وتناول المشروبات الساخنة اللذيذة أمام الفيلم المفصل والاجتماع مع العائلة، ولهذا نضع لكم أكثر من طريقة لتحضير مشروب دافئ في الشتاء مفيد ولذيذ.

مشروبات دافئة في الشتاء

المشروبات من الأشياء التي تعطينا الطاقة وتشعرنا بالدفء في فصل الشتاء والكثير منها يزيد من مناعة الجسم بسبب فيتامين سي والعناصر الغذائية المختلفة التي تزيد من مقاومة الجسم ضد الفيروسات، ولكن يجب اختيار المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية أقل حتى لا تؤثر على الوزن في نفس الوقت.

طريقة عمل حمص الشام

المكونات

نصف كيلو حمص منقوع.

خمس فصوص ثوم.

عصير حبتين من الليمون.

ملعقتين خل.

حبتين طماطم تقطع نصفيًا.

فلفل أحمر حار.

ملعقة كمون حجمها صغير.

من الفلفل الأسمر والملح مقدار حسب الذوق.

نصف ملعقة شطة بودرة.

الخطوات

يتم نقع الحمص قبلها بيوم أو يومين. نضع في قدر عميق مقدار ستة أكواب ماء ونضيف لها الحمص ونتركه نصف ساعة يغلي. مع قرب النضج نضع الطماطم وفصوص الثوم المفرومة ونقلبها مع الحمص. بعد فترة نضع التوابل والفلفل الحار ونقلب مرة أخرى بعد إزالة الطماطم. بعد عشر دقائق من الغليان نرفع الحمص عن النار. نجهز في طبق صغير مزيج عصير الليمون وثوم مفروم مع الخل والتوابل ونمزج المقادير جيدًا. نستخدم الطماطم المسلوقة مع الحمص لضربها في الكبة مع الفلفل الحار والتوابل. يتم إضافة المزيج على الحمص وبذلك أصبح جاهزًا.

مشروب الشيكولاتة بالمارشميللو

المكونات

ست قطع أوريو.

ملعقتين كاكاو محلى.

كوبين كاملين حليب يفضل خالي الدسم.

ثلاث ملاعق سكر.

سبع حبات مارشميللو.

للتزيين نحتاج كريمة خفق.

الخطوات