أصابع الكنافة المقلية ، تعتبر من الحلويات اللذيذة والخفيفة والسريعة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات التي يمكن تسويتها في الفرن او على الفحم أو مقلية، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي وتتعدد حشوات بالمكسرات والقشطة، وتبحث دائماً الأمهات على طر سهلة لعملها، وتكون مشهورة في شهر رمضان ويقبل عليها الكثير من الأشخاص، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير أصابع الكنافة المقلية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل أصابع الكنافة المقلية

تحتوي أصابع الكنافة المقلية على بعض المكونات وهي كالتالي:-

نصف كيلو جرام من الكنافة.

٢ كوب من الحليب السائل.

٤ ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

مقدار ٤ ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

فستق حلبي مطحون للتزيين.

جوز ولوز مطحون للتزيين.

فول سوداني مطحون للتزيين.

زبيب للتزيين.

زيت ذرة للقلي.

مقادير عمل الشربات

هناك بعض المكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

٢ كوب من السكر.

عدة قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع الكنافة في المنزل خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير مقلاة ونضع بها الحليب والنشا والسكر وماء الورد ونحرك جيداً إلي أن يصبح الخليط متماسك. ثم بعد ذلك نأخذ القليل من شعيرات الكنافة ونضع بداخلها القشطة ونلفها جيداً. تحضير صينية مناسبة ونضع بداخلها أصابع الكنافة ونسخن الزيت على النار ونصب على الكنافة. ثم نقوم بتقلب حتي تتحمر وتقلب وتصب عليها الشربات ونرش عليها الفستق الحلبي ونتركها تبرد وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

تحضير إناء ونضعه على النار ثم نضع به الماء والسكر وعدة قطرات من عصير الليمون، ثم بعد ذلك نقلب حتي يذوب السكر ونتركه على نار هادئة لمدة نصف ساعة تقريباً أو أقل، بعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتي يبرد.