نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل طاجن لسان العصفور باللحمة اللذيذ في المنزل بسهولة في المقال التالي
طاجن لسان العصفور باللحمة ، يعتبر من الوجبات الرئيسية المشهورة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويتم تقديمه في الشتاء لتدفئة المعدة، ويعتبر من الوجبات الرئيسية والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، ويمكن عمله على وجبة العشاء أو الغداء، وتختلف مكونات حيث أنه يمكن عمله بالدجاج أو اللحم وغيرها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق لعمل وجبات مختلفة وتدفئة المعدة في فصل الشتاء، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير طاجن لسان العصفور باللحمة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات طاجن لسان العصفور باللحمة
يحتوي طاجن لسان العصفور باللحمه اللذيذ على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من اللحمة فليتو.
- ربع كيلو جرام من لسان العصفور.
- كوب من عصير الطماطم.
- 2 من البصل صغيرة.
- حبة من الفلفل الأخضر الرومي.
- ثمرة من الفلفل الأصفر الرومي.
- حبة من الفلفل الحار.
- مكعب من مرقة اللحمة.
- ٢ ملعقة صغيرة من السمنة.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن لسان العصفور اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الماء ونتركه يسخن ونضيف إليه مكعبات اللحمة لمدة ساعة تقريباً.
- ثم تحضير مقلاة ونضع بها السمنة البصل والفلفل الأخضر الرومي والفلفل الأصفر الرومي والفلفل الحار ونقلب المكونات جيداً معاً.
- نضيف إليه الفلفل الأسود والملح ونقلب حتي يزيل البصل والفلفل.
- بعد ذلك نضيف اللحمة المسلوقة ومرقة اللحمة الي المكونات السابقة ونقلب جيداً ثم نضيف إليه عصير الطماطم ونتركه حتي يتسبك.
- ثم نضيف الكمون والبهارات ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس.
- تحضير مقلاة ونضع بها الزيت أو السمنة ونضع لسان العصفور ونقلب حتي يأخذ اللون الذهبي.
- تسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- تحضير طاجن ونضع به خليط اللحمة ولسان العصفور وندخل الطاجن الفرن وتغطية بورق الفول ونتركه لمدة نصف ساعة تقريباً أو أكثر حتي ينضج.
- نخرج الطاجن بعد النضوج وتقديم بجانب الخبز والملوخية بالهنا والشفا.
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