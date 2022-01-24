سر عمل طاجن لسان العصفور باللحمة اللذيذ في المنزل بسهولة

طاجن لسان العصفور باللحمة ، يعتبر من الوجبات الرئيسية المشهورة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويتم تقديمه في الشتاء لتدفئة المعدة، ويعتبر من الوجبات الرئيسية والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، ويمكن عمله على وجبة العشاء أو الغداء، وتختلف مكونات حيث أنه يمكن عمله بالدجاج أو اللحم وغيرها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق لعمل وجبات مختلفة وتدفئة المعدة في فصل الشتاء، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير طاجن لسان العصفور باللحمة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات طاجن لسان العصفور باللحمة

يحتوي طاجن لسان العصفور باللحمه اللذيذ على بعض المكونات وهي كالتالي:-

نصف كيلو من اللحمة فليتو.

ربع كيلو جرام من لسان العصفور.

كوب من عصير الطماطم.

2 من البصل صغيرة.

حبة من الفلفل الأخضر الرومي.

ثمرة من الفلفل الأصفر الرومي.

حبة من الفلفل الحار.

مكعب من مرقة اللحمة.

٢ ملعقة صغيرة من السمنة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن لسان العصفور اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة كالتالي:-