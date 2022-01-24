نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري.. لتنظيف الممبار بسرعة الصاروخ هتنضفي 10 كيلو في دقائق بدون تعب في المقال التالي
تستغرق الأم وقتًاطويلا في إعداد جميع انواع المحاشي وذلك لأنها تحتاج إلى الكثير من الخطوات حتى تكون لذيذة ورائعة ورغم ذلك فإن هناك الكثير يحبون تناول المحشي باستمرار حتى تناول الكثير من الأنواع الخاصة بالمحشي ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن نوع خاص من انواع المحشي يتم إعداده في المنزل ولكن هذا النوع يحتاج إلى الكثير من الخطوات الأخرى أيضا في تنظيفه وهو محشي الممبار الذي يحتاج إلى العديد من الخطوات قبل بداية إعداده حتى نقوم بتنظيفه بشكل جيد و التخلص من الأشياء العالقة في الجراثيم والبكتيريا الذي يحتوي عليها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تساعدنا على تنظيف الممبار في المنزل وسنتحدث أيضا عن بعض المكونات التي نحتاج إليها أثناء التنظيف الممبار.
مكونات نحتاج إليها أثناء التنظيف الممبار
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات المهمة التي تساعدنا على تنظيف الممبار بكميات كبيرة وهذه المكونات هي:
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ¼ كوب تقريبا من الخل.
- يفضل أيضا استخدام ملح الليمون.
طريقة تنظيف الممبار في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف الممبار في المنزل بشكل عميق:
- أولا نحضر الكمية التي نرغب في اعدادها من الممبار بعد ذلك نغسلها جيدا بالماء من الخارج.
- ثم نقوم بقلب الممبار على الجهة الأخرى سنحتاج إلى تكرار هذه العملية أكثر من مرة.
- بعد ذلك نحضر قدر كبير نضع هذا القدر على النار حتى يصبح مغليًا.
- نظيف إلى الماء الساخن ملعقة من الملح وعصير الليمون والخل و نبدأ في تحريك هذا الماء بشكل خفيف.
- بعد ذلك نضع الممبار داخل هذا الماء لمدة بسيطة جدا حتى لا تنضج الممبار.
- بعد ذلك نحاول التخلص من الدهون الخارجية الموجودة في المباشر باستخدام سكين حاد.
- نقوم بغسل الممبار بواسطة الخل حتى يتخلص من الرائحة الكريهة الموجودة في الممبار.
- عندي تنظيف الممبار نقوم بتقطيع الممبار إلى قطع صغيرة حتى يكون جاهز للحشوة-الاستخدام مع باقي انواع المحاشي
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ