طريقة عمل الخبز الشامي خطوة بخطوة وأعرفي أسرار نجاحه

الخبز أو العيش الشامي من أشهر أنواع الخبز التي تشتهر في العالم العربي كله، حيث يعتبر الخبز من أنواع الاغذية الرئيسية التي تقدم على كل مائدة، ويقدم بجانب الأكلات المختلفة سواء الكفتة واللحوم المشوية وغيرها، وكالعادة يصنع الخبز من دقيق القمح والبعض يصنعونه بدقيق الذرة والشعير، ومن السهل للغاية عمل الخبز الشامي في البيت بكل سهولة.

طريقة عمل الخبز الشامي

يعتبر الخبز الشامي من أشهر المعجنات التي يمكن عملها في البيت بسهولة، وقد تحرص كافة ربات البيوت على إعداده في البيت، حيث يمكن تحضيره دون احتياج الفرش يتم الاعتماد فقط على الطاسة، كما أن مكوناته ليست مكلفة ومتوفرة في البيت.

مكونات الخبز الشامي:

كيلو دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء للعجن.

طريقة التحضير:

في وعاء العجان الكهربائي من أو في بولة كبير حسب المتوفر، نضع مقدار الدقيق والملح ورشة الدقيق ونقلبهما.

في وعاء صغير نخلط السكر والماء الدافئ والخميرة، ويترك الخليط جانباً ليتفاعل.

نضيف خليط الخميرة للدقيق ونعجن المكونات جيداً، ثم ننزل بمقدار الماء حسب احتياج العجينة، ونستمر في العجن لمدة عشرة دقائق.

في بولة مدهونة بالقليل من الزيت، نضع العجينة وتترك في مكان دافىء حتى تتخمر ويزداد حجمها.

بعد ذلك تقطع العجينة لكرات متوسطة الحجم، وترص على صينية مرشوشة بالدقيق.

نفرد العجينة بالنشابة لتأخذ شكل رغيف العيش.

نرص الخبز في صينية الفرن ويترك نصف ساعة ليتخمر من جديد.

يتم خبز الخبز الشامي في الفرن من خلال رصه في صينية الفرن، ونقلبه على الجانبين حتى ينضج.

كما يتم خبز العيش الشامي في طاسة على نار البوتاجاز الهادئة.

نخرج العيش من الفرن أو الطاسة ويترك ليهدأ ثم يقدم بالهناء والشفاء، كما يمكن الاحتفاظ به حتى نحتاج له.

أسرار نجاح الخبز الشامي في البيت