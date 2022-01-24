سواد 20 سنة سيزول.. مقشر القهوة للجسم في ثواني كالسحر تقشير وتبييض الجسم وازالة السواد والاماكن الغامقة نهائيا

سواد 20 سنة سيزول.. مقشر القهوة للجسم في ثواني كالسحروالحصول على جسم خالي من أي بقع داكنة ومناطق سوداء، كما أن هذه المقشر يعمل على التخلص من أي جلد زائد أو ميت سواء على الجسم أو البشرة، فمن المشاكل التي تزعج الفتيات هي وجود مناطق داكنة في جسمها ولا يمكن لأي مستحضر تجميلي تفتيح هذه المناطق فأحيانًا تلجأ الفتاة بوضع الكونسيلر على منطقة الركبة أو الكوع لتفتيحهما تفتيح وقتي ويزول بالمياه في ثواني لكن وصفتنا اليوم تعطيك تفتيح مدى الحياة.

مقشر القهوة للجسم في ثواني كالسحر

أضيفي القهوة إلى العسل الأبيض لعمل سكراب للتفتيح وذلك باتباعك بعض الخطوات كالتالي:-

قومي بخلط أربع ملاعق كبيرة من الحليب السائل مع مثلهمها من كل من القهوة والعسل الأبيض وقلبيهم حتى تتحول المكونات إلى عجينة متجانسة ومختلطة.

ادهني بشرتك بالخليط أو المنطقة التي تريدين تفتيحها واتركيها على المنطقة لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطف المنطقة جيدًا بالماء الفاتر أو البارد.

اعتمدي الخلطة ثلاث مرات أسبوعيًا، وهذه الوصفة مفيدة جدًا لكل الفتيات التي اقترب موعد زفافها فهي تعطيك نتائج فورية وفعالة.

مقشر القهوة للتخلص من السيلوليت

أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة مع كمية من ماء الورد والسكر الأبيض للحصول على المقشر واستخدميه باتباع الخطوات التالية:-

قومي بخلط السكر والقهوة مع بعضهم في وعاء مناسب وأضيفي إليهم ماء الورد وقلبي جيدًا حتى تحصلي على السكراب.

دلكي المنطقة بالخليط جيدًا وبحركات دائرية واستمري في التدليك لمدة ربع ساعة.

حتى تزيلي الجلد الزائد والميت على جسمك وكذلك لتنشيط دورتك الدموية.

بعد أن تنتهي من التدليك قومي بغسل المنطقة بالماء الفاتر ث رطبيها جيدًا حتى لا يصيبها الجفاف وتتعرض للتشققات والتقشف.

فوائد القهوة للتقشير