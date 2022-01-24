طريقة البرياني بالدجاج بمكونات بسيطة بالمنزل

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عمر شويل - جدة طريقة البرياني بالدجاج من أبسط الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل، والبرياني من أشهر الأطباق التي يتم تقديمها في الدول العربية وخاصة دول الخليج والمملكة العربية السعودية، وتعد وجبة البرياني واحدة من الوجبات الرائعة والتي يحب الجميع تناولها في الخليج ومختلف المدن.

طريقة البرياني بالدجاج

المكونات:

دجاج ثمان قطع.

بصلة ضخمة مقطعة إلى أجنحة.

خمس فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة كبيرة الزنجبيل المهروس

حفنة من النعناع والكزبرة مقطعة كلاهما.

علبة زبادي.

أعواد قرفة

ثلاث حبات هيل

2 فص ثوم.

2 ملعقة صغيرة كمون و 2 ملعقة صغيرة مسحوق كاري

قطعة طماطم مفرومة.

مائة عام من الفلفل الحار.

1 ملعقة صغيرة بهار دجاج

كزبرة وكمون نصف ملعقة صغيرة

فلفل اسود

4 أكواب أرز مسلوق

حبتان من البصل مقطعة شرائح ومطبوخة.

طريقة التحضير:

سخني الزيت والسمن في قدر على نار خفيفة ثم أضيفي البهارات.

يُقلب البصل المفروم حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم والزنجبيل ويُمزج المكونات.

نضيف قطع الدجاج متبوعة بالبهارات والفلفل ونصف نعناع ونصف الكزبرة واللبن وقليل من البصل المقلي.

تُمزج جميع المكونات معًا وتترك على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج.

في قدر كبير، ضعي نصف كمية الأرز المغلي، ورشي عليها الكاري، وأضيفي مزيج الدجاج، ورشة نعناع، ورشة كزبرة، ورشة بصل مقلي، وغطيها بالنصف المتبقي من الأرز.

يرش مسحوق الكاري ويوضع الزعفران المنقوع على جانب الأرز.

يضاف ما تبقى من النعناع والكزبرة والبصل المجنح.

غطي القدر بورق الألمنيوم واضبطي درجة الحرارة على درجة منخفضة للغاية لمدة عشرين دقيقة.

برياني خضار ودجاج

المكونات:

أرز بسمتي.

مكعبات صدر دجاج

تقريبا كوب بطاطس مقلية.

ما يقرب من نصف كوب من البازلاء المطبوخة

جزر مسلوق نصف كوب

خمس بصل مقطع شرائح

مكعبان مرق

أعواد قرفة

أوراق لورا.

يحتوي على الكاجو واللوز المطحون.

2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء.

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاري

1 ملعقة صغيرة بهارات جراماسالا، 1 ملعقة صغيرة زعفران، 1 ملعقة صغيرة كركم

يانسون، فلفل أسود، ملح، ماء، زيت.

طريقة التحضير: