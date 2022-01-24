طريقة عمل المحلى السعودي بطريقة بسيطة

طريقة عمل المحلى السعودي المحلى من الأطباق الشهية التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية، حيث أنها مصنوعة بالكامل من التمور ويتم تحضيره عادة في الأيام الباردة لأنه طعام يساعد في تدفئة الجسم. هناك العديد من طرق التحضير، والتي نقدمها أدناه في صفحة الموسوعة.

طريقة عمل المحلى السعودي

مكونات:

تمر مقدار فنجان

3 أكواب ماء

1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة فصولي سوداء

طريقة التحضير

بعد إزالة حبات التمر، توضع في قدر عميق على نار عالية مع نصف كمية الماء وتطهى حتى يغلي الماء ويلين التمر.

ثم باستخدام الخلاط الكهربائي، نطحن خليط التمر حتى يصبح ناعماً، ثم نعيده إلى القدر فوق النار.

يُمزج الماء والدقيق في الخلاط الكهربائي حتى يذوب الدقيق تمامًا.

على نار خفيفة، أضيفي خليط الدقيق تَدْرِيجِيًّا إلى خليط التمر مع التحريك باستمرار حتى تمتزج المكونات جيدًا.

خففي النار واتركي الخليط لمدة ثلاثين إلى أربعين دقيقة.

أضف الفلفل الأسود وبذور حبة البركة إلى الخليط لإضفاء نكهة رائعة.

طريق محلي بسيط

المكونات:

2 ملعقة كبيرة تمر منزوع النوى

2 ملعقة كبيرة ماء مغلي

1 كوب دقيق قمح كامل

1/4 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

للبدء، نقع التمر لمدة ساعة تقريبًا، أو نصف ساعة على الأقل، في الماء المغلي.

نضع السكر في قدر على نار خفيفة ونتركه يذوب ويتحول إلى اللون الذهبي، ثم نضيف ربع كوب من الماء المغلي.

بمجرد أن يذوب السكر والماء، أضيفي التمر المنقوع واتركيه حتى يغلي.

الآن اخلطي التمر المنقوع مع الدقيق في خلاط كهربائي حتى يتشكل قوام ناعم.

يُعاد المزيج إلى القدر، لكن على نار خفيفة، واستمر في الخفق؛ نضيف الزبدة والفلفل الأسود في هذه المرحلة.

اتركي ثلاثين دقيقة حتى تمتزج المكونات على النار قبل التقديم.

طريقة المحلى بالتمر المعجون

المكونات:

1 ملعقة كبيرة معجون التمر

12 كوب دقيق بني

لتر ونصف ماء.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

ملح البحر والفلفل الأسود المطحون الطازج.

للتزيين:

2 ملعقة كبيرة جوز المفروم

مسحوق القرفة نصف ملعقة صغيرة

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير