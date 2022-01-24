في 5 دقائق تنظيف البط والوز من الريش والزفارة بمكون سحري خطير والتخلص من الزفارة نهائيا

تنظيف البط والفراخ من الريش من الممكن أن يتم من خلال خطوات بسيطة، وتلك الخطوات تعد ممتازة للتخلص تماما من تواجد أي ريش يكون قصير، أو تواجد روائح تكون غير مرغوبة على الدجاج أو البط ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نقدم أفضل الطرق التي من خلالها نحصل على مختلف أنواع الدواجن خالية تماما من أي تواجد للريش، وفيما يأتي بيان بوضح أفضل وأسرع تلك الطرق وكيفية التخلص تماما من الريش الذي في الأغلب ينمو فيما تحت الجلد وتصعب إزالته.

تنظيف البط والفراخ من الريش

تنظيف البط والفراخ من تواجد الريش من الممكن أن يتم من خلال خطوات تعد بسيطة وتيسر على ربة المنزل الحصول السريع على مختلف أنواع الدواجن بحيث تكون خالية تماما من الريش وتكون سهلة الإزالة عبر خطوات تجعل الريش يزال بسهولة ويسهل التحكم فيه ومسكه وانتزاعه بسهولة من الجلد، ومن خلال الآتي توضيح لتلك الطرق البسيطة.

تنظيف البط والفراخ من أي ريش باستعمال ملح الطعام

ملح الطعم من أهم المكونات التي من السهل من خلالها الانتزاع التام للريش مهما بلغت درجة دقته حيث تعد الطريقة بسيطة ومن الممكن عن طريقها التحكم والإمساك بالريش بشكل جيد ومن ثم يسهل نزعه من خلايا الجلد وهذا من الممكن أن يتم باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى تكون بغسل أي نوع دواجن متوفر سواء البط أو الدجاج.

تصفية البط أو الدجاج من الماء واستعمال ملح الطعام.

بعد ذلك يكون من السهل التدليك لجلد أي نوع دواجن باستعمال الملح.

الانتزاع للريش القصير بكل سهولة.

غسل البطة أو الدجاجة تحت المياه الجارية.

نقع البط بالماء مع الملح والقليل من الخل.

طريقة التنظيف للدواجن باستعمال الردة

الردة من أكثر المكونات التي من الممكن أن تساعد في الانتزاع تماما للريش والتخلص من أي تواجد للزغب حيث تعتبر الطريقة بسيطة ومن الممكن من خلالها أن يزال الريش مهما بلغت درجة دقته وبالاتباع لتلك الطريقة وفرك أي دواجن بالردة يسهل تخليصها سريعا من الريش.