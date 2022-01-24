وداعاً لشراء الزبدة بعد اليوم اعمليها في الخلاط بكيلو حليب عملت 2 كيلو زبدة بطعم أحلي من الجاهزة

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب من الممكن أن يتم عملها من خلال الاستعمال لمكون الحليب حيث تعتبر تلك الطريقة من بين أهم الطرق التي من الممكن أن يتم من خلالها عمل أفضل نوع من أنواع الزبد الطبيعي حيث تعتبر وصفة الزبد البلدي من أهم الوصفات التي ترغب في معرفتها كل ربات البيوت لعمل أفضل أنواع الدهون الطبيعية والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وعبر ما يلي توضيح لأهم مكونات الوصفة، وطريقة التحضير السريعة للزبد بأقل المكونات حيث يعتبر الحليب هو المكون الأساسي لعمل الزبد الفلاحي المميز

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب

طريقة عمل أهم نوع من أنواع الدهون الطبيعية وهي الزبدة الفلاحي بكوب من الحليب والذي من المفضل أن يكون من النوع الجاموسي كامل الدسم من السهل اتباع خطواتها بكل سهولة للحصول السريع على الوصفة، واستعمال الوبد الفلاحي الطبيعي كأفضل بدائل الزبد الصناعي الضارة والتي تحتوي على كمية من الزيوت المهدرجة، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المقادير التي لا بد من توفرها لعمل وصفة الزبد الطبيعية المميزة.

مكونات عمل الزبد الفلاحي

من أهم المكونات التي من خلالها يكون من السهل عمل الزبد ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كوب من الحليب ويفضل كامل الدسم الجاموسي.

زجاجة تكون فارغة.

وعاء ملائم.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير لهذه الوصفة

من السهل الحصول على أفضل نوعيات الزبد من خلال الاتباع لتلك الخطوات البسيطة والتي نذكرها على هذا النحو الآتي: