نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق البني الغزالي.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والحناء بدون مواد كيميائية وتغطية مثالية للشيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالنسكافيه للحصول على لون بني من أهم وأشهر الوصفات التي لها جدوى في الحصول على الشعر منسدلا وملونًا بأفضل درجات من اللون البني، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة والتي من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال خطوات بسيطة لإضفاء أفضل درجات اللون البني على الشعر ومن خلال استعمال مكونات طبيعية بسيطة نحصل على درجة اللون المطلوبة خلال وقت وجيز ومن دون أن يتضرر الشعر من التطبيق لتلك الوصفة المميزة والتي تغني علن الاستعمال لمواد صبغ الشعر الكيميائية الضارة والتي تدفع إلى تساقط الشعر، وضعفه.

صبغ الشعر بالنسكافيه للحصول على لون بني

صبغ الشعر بمكون النسكافيه للحصول على اللون البني من الوصفات الطبيعية السهلة والتي تيسر على كل من يستخدمها الحصول على الشعر بلون بني جذاب من خلال الاستعمال لمقادير طبيعية ومن أبرزها مكون النسكافيه حيث يساعد في تطبيق أفضل لون بني، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل صبغة طبيعية تيسر من الصبغ للشعر بأقل مقادير ممكنة.

مكونات لصبغ الشعر بالنسكافيه

للحصول على لون بني للشعر من الممكن أن نعتمد على المكونات التالية لإعطاء الشعر أفضل لون وبمكونات كلها طبيعية نذكرها على هذا النحو الآتي:

ملعقة من النسكافيه.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الحنة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير لوصفة النسكافيه

إليك أفضل طريقة من الممكن من خلالها عمل أفضل خلطات الصبغ الطبيعي بلون بني مميز ومن الممكن أن نستعمل وعاء ملائم نضع فيه النسكافيه مع الخل والزيوت الطبيعية مع التقليب، وفي وعاء آخر نضع الحنة مع القليل من المياه الفاترة مع التقليب ثم نضيفها إلى الخليط الآخر من النسكافيه مع الزيوت الطبيعية ومن ثم تتم الإضافة للفازلين، مع استمرار الخلط للحصول على الشعر بني بعد التطبيق لتلك الخلطة ربع ساعة على الشعر ثم غسله بمياه فاترة.