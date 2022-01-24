اصنعي بنفسك كريم الخل والنشا الحل السحري لتبييض الوجه والجسم في دقائق

كريم الخل والنشا ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة السمراء وتجديد الخلايا الميتة التي تسبب غمقان الجسم، كما يمنح البشرة النعومة والترطيب ويحافظ على نضارتها وحيويتها ويجعلها تبدو أصغر سناً، ويعيد للبشرة شبابها ويجعلها أكثر شبابا، ويحارب الشيخوخة وعلامات تقدم العمر المبكرة التي تشوه مظهر الوجه، كما يتغلغل داخل مسام البشرة بسرعة كبيرة فيخرج البثور السوداء وحب الشباب والبقع الداكنة التي تصيب الوجه ويقضي عليها نهائياً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الخل والنشا الحل السحري لتبييض الوجه والجسم في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الخل والنشا

يحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البطاطس.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقتين من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم الخل والنشا السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج تماماً وتصبح مثل الكريم. ثم نضع الكريم في علبة متوسطة ونحتفظ به داخل الثلاجة لمدة دقيقتين. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه أو الجسم جيداً بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام ونزيل الأوساخ. ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه والجسم وندلك برفق حتى يتشرب الكريم تماماً. بعد ذلك نقوم بفرك الوجه والجسم جيداً حتى نزيل بقايا الكريم تماماً. ثم نقوم بغسل الوجه والجسم بالماء الدافئ، ثم نقوم بدهن بزيت اللوز المر حتى نمنع ظهور الشعيرات الصغيرة. يفضل استخدام الكريم ثلاث مرات في الأسبوع حتى نجعل البشرة جميلة وصافية.

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