بكوب من الحليب فقط اعملي كيلو نيوتلا في الخلاط بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة مش هتشتريها تاني

نوتيلا من أبرز انواع الشوكولاتة التي يجب تناولها الكثير من الناس والآن أصبحت النوتيلا هي المكون الأساسي ‏لمعظم الحلويات التي نقوم بشرائها من الخارج ويمكن أيضا استخدام نوتيلا في الحلويات التي يتم اعدادها في المنزل ولكن هل يمكننا صناعة النوتيلا في المنزل بالفعل نعم يمكننا صناعة نوتيلا باستخدام كوب من الحليب ويقول لها طعم لذيذ قريب جدا من النوتيلا التي نحصل عليها من الخارج وهذا الذي سنتحدث عنها من خلال هذا المقال ‏سنتحدث عن طريقة إعداد النوتيلا باستخدام كوب واحد من الحليب حتى يكون لها ‏نفس طعم النوتيلا التي نقوم بشرائها من الخارج وفي هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد النوتيلا والطريقة التي نستطيع اتباع لأعداد النوتيلا.

‏مكونات إعداد النوتيلا في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات الهامة التي تساعدنا في إعداد النوتيلا حتى لا تستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت يكون لها طعم لذيذ نفس طعم النوتيلا التي نحصل عليها من الخارج وهذه المكونات هي:

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ثلاث ملاعق من الكاكاو البودرة المحلى.

علبة من القشطة.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة من الزيت النباتي.

½ كوب من السكر المطحون.

ملعقة من الكريم كراميل المطحون.

ملعقة من الفانيليا سائلة.

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طريقة إعداد كريمة النوتيلا

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد نوتيلا في المنزل وهذه الطريقة هي:

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