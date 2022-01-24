صينية اللحمة بالخضار على الطريقة التركية أسهل وصفة ممكن تجربوها

تعتبر صينية اللحمة بالخضار ، من الوصفات الشهية السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يفضل تناولها الكثير من الناس في جميع دول العالم لمذاقها الرائع والمتميز، وتقدم في المناسبات والعزومات الكبيرة كطبق رئيسي، ويمكن تقديمها بجانب الأرز البسمتي والسلطات، وهي وجبة غذائية متكاملة لاحتوائها على اللحمة والخضار المليء بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، وتختلف طرق إعدادها حسب ذوق كل فرد، فيمكن تحضيرها بالفراخ أو الأسماك أو اللحمة وغيرها، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على أسهل طريقة، لعمل صينية اللحمة بالخضار في المنزل على الطريقة التركية.

مكونات عمل صينية اللحمة بالخضار



تتكون هذه الأكلة اللذيذة من مقادير بسيطة وسهلة وهي كالتالي:-

كيلو من اللحم مقطع مكعبات.

3 حبات كبيرة من الطماطم.

2 حبة صغيرة من الباذنجان.

3 حبات كبيرة من الجزر.

2 حبة متوسطة من البطاطس.

ثلاث فصوص من الثوم صحيح.

2 حبة كبيرة من البصل.

صوص التتبيلة:-

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

مقدار ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من (الزعتر / البابريكا / بهارات اللحمة).

4 فصوص ثوم مفروم ناعم.

مقاديرالأرز:-

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ساعة.

5 أكواب من الماء

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 حبات من القرنفل.

مقدار 3 حبات من الحبهان.

عود من القرفة

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير صينية اللحمة بالخضار في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

أولاً لعمل الأرز في حلة على النار نضع الماء ويترك ليغلي، وعند الغليان نضع الأرز البسمتي وزيت الزيتون ونقلب جيداً. بعد ذلك نضيف الملح والقرفة والحبهان والقرنفلويترك لمدة 12 دقيقة، بعد ذلك يصفي ويترك جانباً لحين الاستخدام. ثانياً لعمل الصوص في طبق، نضع الماء والزيت وصلصة الطماطم، ثم الملح والفلفل الاسود والبابريكا والزعتر وبهارات اللحمة والثوم المفروم، ونقلب جيداً وتترك جانباً. ثم بعد ذلك نقوم بتقشير الخضار وتقطيعه مكعبات متوسطة الحجم، وغسله جيداً بالماء ثم نضع الخضار واللحمة في صينية مستطيلة. بعد ذلك نصب الصوص فوق الصينية ونقلب الخضار مع اللحمة جيداً، ثم تغطي بورق زبدة وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة نصف ساعة. ثم نهدئ النار إلي 180 مئوية، وتترك لمدة ساعة ونصف حتى تنضج تماماً، بعد ذلك تقدم بجانب الأرز البسمتي الأبيض، بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الأرز بالخلطة الاقتصادي

سوف نتعرف علي طريقة عمل الأرز بالخلطة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة جداً وهي كما يلي:-