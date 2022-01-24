بمذاق لا يقاوم حضري الكعك باللبن الرائب في المنزل للتناول بجانب الشاي أو الحليب

حضري الكعك باللبن الرائب في المنزل بمذاق رائع لا يقاوم للتناول مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، للحصول على كميات كبيرة من هذه المخبوزات من الأفضل أن نقوم بتحضيرها في البيت، وجميع مكونات هذا الكعك متواجدة باستمرار في المنازل وتدخل في استخدامات معظم الأكلات والمعجنات، كما أن تمتاز طريقة تحضيره بالسرعة وقلة المجهود لذلك يستطيع أي فرد القيام به، والآن سوف نعرض على جميع متابعينا مكونات عمل الكعك باللبن الرائب وطريقة إعداده بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل الكعك باللبن الرائب

تعتبر مكونات عمل الكعك باللبن الرائب من المكونات المشهورة التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

٦ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من المحلب.

ربع كوب من ماء الورد.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب وربع من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من ماء الزهر.

اللبن الرائب على حسب الحاجة.

نصف كوب من الزبدة.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

طريقة إعداد الكعك في المنزل

طريقة إعداد الكعك في المنزل من الطرق السهلة التي لا أحد يتغلب عليه القيام بتحضيرها والطريقة هي كالآتي:-