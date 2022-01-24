نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمذاق لا يقاوم حضري الكعك باللبن الرائب في المنزل للتناول بجانب الشاي أو الحليب في المقال التالي
حضري الكعك باللبن الرائب في المنزل بمذاق رائع لا يقاوم للتناول مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، للحصول على كميات كبيرة من هذه المخبوزات من الأفضل أن نقوم بتحضيرها في البيت، وجميع مكونات هذا الكعك متواجدة باستمرار في المنازل وتدخل في استخدامات معظم الأكلات والمعجنات، كما أن تمتاز طريقة تحضيره بالسرعة وقلة المجهود لذلك يستطيع أي فرد القيام به، والآن سوف نعرض على جميع متابعينا مكونات عمل الكعك باللبن الرائب وطريقة إعداده بالتفصيل من خلال هذه المقالة.
مكونات عمل الكعك باللبن الرائب
تعتبر مكونات عمل الكعك باللبن الرائب من المكونات المشهورة التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- ٦ أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من المحلب.
- ربع كوب من ماء الورد.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب وربع من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من ماء الزهر.
- اللبن الرائب على حسب الحاجة.
- نصف كوب من الزبدة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
طريقة إعداد الكعك في المنزل
طريقة إعداد الكعك في المنزل من الطرق السهلة التي لا أحد يتغلب عليه القيام بتحضيرها والطريقة هي كالآتي:-
- نحضر وعاء العجن وننخل به الدقيق ونقلب به البيكنج بودر والخميرة الفورية والسكر البودرة والحليب البودرة.
- ثم نضيف المحلب ونقلب جميع المكونات مع بعض حتى يتجانس الخليط.
- في وعاء آخر نضع ماء الورد وماء الزهر والزبدة ونخلط جيداً.
- بعد ذلك نسكب خليط المواد السائلة على خليط الدقيق ونعجن مع إضافة اللبن الرائب بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها لمدة ساعتان حتى تخمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ.
- ثم نقطع العجينة ونشكلها أصابع ثم نلفها على شكل حلقة ونرصها في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة.
- نترك العجين في الصينية يرتاح لمدة نصف ساعة ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- بعد ذلك نتركه في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي الجذاب ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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