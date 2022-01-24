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عمر شويل - جدة معمول الزبدة الناعم بالجوز والعجوة بأسهل طريقة - ثقفني
مكونات معمول الزبدة الناعم
يعتبر معمول الزبدة الناعم من الحلويات البسيطة والمعروفة في مصر وكل البلاد العربية، ويتم إعداده سادة أو بحشوات مختلفة مثل الفستق الحلبي أو الجوز أو الملبن أو معجون التمر، ويعد من أكثر الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد وخاصةً عيد الفطر المبارك، وتحرص كثير من الأسر على إعداده في المنزل بدلاً من شرائه جاهز بأسعار مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل معمول الزبدة الناعم بالجوز والعجوة في المنزل بنفس طعم الجاهز.
مكونات معمول الزبدة الناعم
- كيلو من الدقيق الفاخر (6 أكواب).
- نصف كيلو زبدة طرية بحراره الغرفة.
- نصف كوب من الشربات (القطر).
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر البودرة.
الحشوة
- 300 جرام جوز.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- نصف كوب من العجوة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
طريقة التحضير
- في إناء عميق نضع الزبدة، السكر، الشربات والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربي حتى يصبح الخليط ناعم وكريمي.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق ونقلب بدون عجن حتى يمتزج الخليط تماماً ونحصل على قوام متماسك وطري.
- نغطي العجينة وتترك لمدة ساعة في الثلاجة..
- لتحضير حشوة الجوز: نطحن الجوز ناعم ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة وملعقتين كبار من ماء الورد مع التقليب، ثم نشكل الحشوة إلى كرات صغيرة الحجم.
- لتحضير حشوة العجوة: نخلط نصف كوب من العجوة مع ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة صغيرة من القرفة ثم نشكلها لكرات صغيرة الحجم.
- نأخذ قطعة من العجين ونشكلها لكرة ثم نقوم بعمل تجويف داخلها ونضع الحشوة ثم نشكلها لكرة مرة ثانية، ثم نضع كرات العجينة في قوالب المعمول لتأخذ شكل مميز.
- نضع المعمول بعد تشكيله في صينية غير مدهونة مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية.
- ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج.
- عند تمام النضج نخرج المعمول من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم بألف صحة وعافية.
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