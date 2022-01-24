معمول الزبدة الناعم بالجوز والعجوة بأسهل طريقة

يعتبر معمول الزبدة الناعم من الحلويات البسيطة والمعروفة في مصر وكل البلاد العربية، ويتم إعداده سادة أو بحشوات مختلفة مثل الفستق الحلبي أو الجوز أو الملبن أو معجون التمر، ويعد من أكثر الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد وخاصةً عيد الفطر المبارك، وتحرص كثير من الأسر على إعداده في المنزل بدلاً من شرائه جاهز بأسعار مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل معمول الزبدة الناعم بالجوز والعجوة في المنزل بنفس طعم الجاهز.

مكونات معمول الزبدة الناعم



كيلو من الدقيق الفاخر (6 أكواب).

نصف كيلو زبدة طرية بحراره الغرفة.

نصف كوب من الشربات (القطر).

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

الحشوة

300 جرام جوز.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير