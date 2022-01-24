ماسك القهوة قاهر الصلع الوراثي وتساقط الشعر والثعلبه وسرعة انبات الشعر وملئ الفراغات

القهوة تعتبر من اهم المشروبات المفيدة للإنسان، والمميزة وكثير من الأشخاص لا يقدرون الاستغناء عنها نهائيا،ً وتحتوي على العديد من الفوائد اللازمة لجعل الإنسان يتمتع بصحة جيدة، ولا تقتصر فوائدها على ذلك، بل تدخل في العديد من الاستخدامات والوصفات خاصة بالشعر، لاحتوائها على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للشعر، وجعله أكثر نعومه ولمعانا، وتخلصنا من مشاكل كثيرة تخص الشعر مثل علاج تساقط الشعر، وتعمل على زيادة كثافته، وترطيب الشعر وعدم جفافه، وسوف نتعرف أكثر عن فوائد القهوة للشعر، وطريقة تحضير وصفة القهوة لإطالة الشعر.

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القهوة لإطالة الشعر

سوف نحتاج لعمل هذه الوصفة إلى هذه المكونات: أربعة ملاعق من القهوة، كوب من الماء، قليل من زيت الزيتون، وكل ما نفعله إتباع هذه الخطوات: نقوم بوضع الماء في إناء وخلطه مع القهوة ووضعهم على النار حتى تمام الغليان، ونتركه يغلي لكي نتخلص من الوجه نهائياً، ثم بعد ذلك نتركه يبرد ونقوم بإضافة زيت الزيتون وتقليبه، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر وتنظيفه نهائيا من الزيوت والأتربة، ووضع هذا الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، وعلى فروة الرأس، ونتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر، ثم بعد ذلك نقوم بغسله بإستخدام الماء والشامبو.

فوائد القهوة للشعر

القهوة من أهم المكونات الطبيعية المفيدة للتخلص من مشاكل كثيرة في الشعر، وتعمل على لمعان الشعر وزيادة كثافته وإطالته، تعمل على التخلص من تجاعيد الشعر، وتعالج خشونة الشعر وتجعله شعر ناعماً لامعا دائما،ً تساعد في تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس وبالتالي تقوية الشعر، تعالج مشاكل الفراغات الموجودة في الشعر وتعمل على إنبات الشعر الجديد، تعالج مرض الثعلبة، تستخدم لصبغ الشعر بدلا من استخدامات المنتجات الكيميائية التي تعمل على ضرر الشعر وتعطي لون جذابا للشعر، ولذا فننصح بإستخدام القهوة نظراً لما لها من فوائد مذهلة.