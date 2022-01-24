طريقة عمل الجلاش الحلو بحشوة الكنافة والبسبوسة والمكسرات

الجميع يعشق تناول جميع الحلويات سواء كانت شرقية أو غربية وعندما تذكر ربة المنزل الجلاش يخمن أطفالها وعائلتها هل أعدته كنوع حلو أو حادق وفي مالنا هذا نقدم لكم تحضير وتقديم بطرق مختلفة وجديدة وحشوات يفضل تناولها في جميع المناسبات وبالأخص في شهر رمضان المبارك وهم الكنافة والبسبوسة ويمكن أضافة المكسرات أو تقديمها سادة.

طريقة عمل الجلاش الحلو

وقد ذكرنا لكم في مقالات سابقة طرق عديدة بتحضير كل منهم بطرق مختلفة أبهريهم وفاجئيهم عندما تقديمها لهم وسوف يعجبهم المكس الذي يجمع بين ثلاث حلويات في طبق واحد.

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة والمكسرات

المكونات

لفة جلاش.

نصف كيلو كنافة.

كوب سكر بودر.

مكسرات حسب الرغبة

ثلاث ملاعق كبيرة سمن.

سمن مذاب.

مكونات الشربات

كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير

نضع الكنافة في الفريزر ليلة كاملة لكي يسهل تفتيفها بكل سهولة في الكبة.

نضيف الكنافة في الكبة ونفرمها جيداً حتى تصبح قطع صغيرة.

نضع طاسة كبيرة عميقة على نار هادئة ونضيف الثلاث ملاعق سمن والكنافة.

نشوح الكنافة حتي نحصل على لون ذهبي نضيف السكر البودر ونقلبهم.

نطحن المكسرات طحن خشن ونضيف نصف الكمية ونترك الباقي للتزين.

نحضر صينية مستطيلة أو مربعة وندهن القاعدة بالسمن المذاهب.

نفرد لفة الجلاش على سطح المطبخ ونقطعه بالتساوي من النصف.

نأخذ ثلاث ورقات من الجلاش وندهنها بالسمن ثم نضع الكنافة بالمنتصف.

نلف الجلاش بحرص ثم نرصه بالصينية ندهن السطح بالسمنة.

نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180° لمدة نصف ساعة.

نخرجها من الفرن عندما تبصح لون الوجة ذهبي.

نحضر الشربات، نضع حلة صغيرة على النار ثم نضيف السكر.

نضيف الماء والفانليا السائلة ثم نتركها حتى نحصل على شربات ثقيل.

نضيف عصير الليمون ونرفعها على من النار بعد دقيقة ونتركه يبرك تماماً.

يسقي الجلاش بالشرباط عندما يبرد تماما ويزين بالمسرات عند التقديم .

طريقة عمل الجلاش بحشوة البسبوسة والمكسرات

المكونات

لفة جلاش.

كوبان سميد بسبوسة.

شربات ثقيل بارد.

مكسرات حسب الرغبة.

نصف كوب جوز هند مطحون.

كوب سمن مذاب.

نصف كوب سكر مطحون.

طريقة التحضير