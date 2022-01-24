أحلي كحك ناعم علي أصوله بأسهل طريقة صحية وبطعم لا يقاوم وأفضل من محلات المخبوزات

يعتبر الكحك الناعم من أحلي واطعم المخبوزات المشهورة والمنتشرة في أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر، وكما أن الكحك الناعم من ألذ المخبوزات التي تقدم في الأعياد والمناسبات السعيدة مثل الافراح وفي عيد الفطر المبارك، و وهو له أشكال عديدة وأصناف مختلفة ويجب علينا أن نبحث على عمله في المنزل، لكى يعطينا طعم رائع وصحي وأفضل من شرائها من محلات الحلويات وكما أن عمل الكحك في البيت بيكون بأقل تكلفة وسعر، ويفضله الكبار والصغار بطعمه ألذيذ والشهي، ولذلك فإن السيدات يسارعون في البحث عن طريقة عمله وذلك لكي يتناولونها في أول أيام العيد، وهى تعتبر فرحة وعادة للمصريين بجميع أنواع كحك العيد وأشكاله المختلفة الجميلة وهى تعطينا طعم ومذاق لذيذ.

طريقة عمل الكحك الناعم ومكوناته

ثلاث أكواب من الدقيق

كوب واحد من السمنة البلدي

كوب واحد من الحليب أو الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من مستخلص الكحك ويوجد عند العطار

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم

ربع ملعقة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

عجوة تمر للحشو

طريقة التحضير