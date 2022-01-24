طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية واللذيذة على الطريقة التركية المميزة والرائعة

عمل كرات البسبوسة التركية بطريقة مختلفة ومميزة ومرملة ومتماسكة. حيث تعد كرات البسبوسة من اشهى الحلويات الخفيفة. والتى يحبها الكثير من الناس من مختلف الأعمار. وتتميز كرات البسبوسة بأن شكلها جميل لانها تكون كروية الشكل ومغطاة بكثير من جوز الهند. كما انها مفيدة جدا وصحية حيث تحتوى على الكثير من المكسرات واللوز والبندق وجوز الهند. كما يدخل فى عملها الحليب وهذه العناصر توفر للجسم احتياجاته من الفيتامينات والعناصر الغذائية. وسوف نوضح فى الخطوات التالية افضل طرق عمل كرات البسبوسة على الطريقة التركية.

طريقة عمل كرات البسبوسة التركية الشهية

تعتبر كرات البسبوسة من اشهى والذ الحلويات الشرقية وللحصول على كرات بسبوسة شهية ولذيذة هناك بعض المكونات التى تستخدم فى تحضيرها ولذلك ينبغى اتباع المكونات والمقادير اللازمة مع اتباع الخطوات فى التحضير.

مكونات عمل كرات البسبوسة

ثلاث أكواب من السميد للعجينة.

ايضا كوب من السميد لتغليف كرات البسبوسة.

ثم ست حبات من البيض.

مع كوبان من السكر.

كوبان ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من اللبن الرايب او الزبادى.

مع نصف كوب من الحليب المكثف.

ثم نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من الزيت.,

كذلك نصف كوب من جوز الهند للعجينة.

كوب من جوز الهند للتزيين

.ايضا ملعقتان من البيكنج بودر.

مكونات الشربات

كوبان من السكر.

كوبان من الماء

. ملعقة من ماء الزهر.

عصير حبة ليمون.

توضع جميع المكونات فى وعاء على نار متوسطة والتقليب حتى نحصل على مزيج لزج او قوام شبة ثقيل و ترفع المكونات وتترك جانبا.

طريقة وخطوات التحضير اللازمة لعمل كرات البسبوسة