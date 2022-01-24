كريم طبيعي منزلي من صنع يديكي لفرد وتنعيم الشعر وعلاج الهيشان والتقصف من أول أستخدام

تحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى شعر ناعم وجذاب وطويل لذلك نجد العديد من الفتيات يبحثون على طريقة تعمل على تنعيم وتطويل الشعر وجعله جميل وجذاب لأن الشعر الناعم والطويل زينة وجمال كل إمرأة حيث يمثل لها هذا النوع من الشعر مصدر جاذبيتها وجمالها ويعطي لها ثقتها بنفسها ويجعلها تتمتع بحياتها وسر سعادتها ، ونجد ونلاحظ البعض من الفتيات يعانون من وجود بعض المشكلات المتعلقة بالشعر.

ومنها مشكلة تقصف الشعر وخشونته وتمثل هذه المشكلة ضيق للكثير من هؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلات وتجعلهم هذه المشكلة يبحثون على طريقة لعلاج كل هذه المشكلات وجعل الشعر ناعم وجميل ، وتعتبر من أكثر الأشياء والإستخدامات الشائعة التي يقوم العديد من الفتيات بإستخدامها مثل المكواة أو السيشوار اللذان يعملان على فرد الشعر وجعله ناعم كالحرير ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تعمل على فرد الشعر بطريقة مؤقتة وبعد مرور وقت معين نجد أن الشعر يعود مرة أخرى إلى خشونته ويصبح متقصف وغير جذاب.

ويوجد هناك النوع الأخر من الإستخدامات الشائعة التي تعمل العديد من الفتيات على إستخدامها هي اللجوء إلى الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على فرد الشعر بإستخدام المواد الكيميائية الضارة مثل الكيرياتين والبروتين التي تعمل على فرد الشعر حيث تعتبر هذه المواد تمثل خطرا كبيرا على خلايا المخ ومن المحتمل أنه تسبب له الإصابة بالأمراض السرطانية التي في النهاية تؤدي إلى الوفاة .

مكونات عمل كريم طبيعي في المنزل

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من الكريم المرطب.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة فقط من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير