طريقة عمل بسكويت البرازق المقرمش بمكونات بسيطة بدون بيض وبدون مضرب كهربائي

هناك العديد من البسكويت التي يمكن أن تحضيرها ولكن أصبحت الطرق التقليدية غير محببه ومعتادة على الجميع، لهذا تتساءل الأمهات عن وصفات جديدة ومختلفة لعمل بسكويت لكى يتناولها أفراد أسرتك بين الوجبات و سنقدم لكم طريقة جديدة وهى بسكويت البرازق هذا البسكويت المقرمش اللذيذ الذي لا يحتاج بيض أو عجن كما لا يحتاج مضرب كهربائي فهو سريع جداً من أخف أنواع البسكويت التي يمكن أن تحضيرها خلال دقائق فقط.

مقادير بسكويت البرازق

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

2 كوب من السمن.

كوب من الماء.

نص كوب من الشربات.

2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

سمسم لتغليفة

مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

طريقة تحضير بسكويت البرازق

لن تجد أسهل وأسرع وأبسط من هذه الطريقة لتحضير بسكويت البرازق، وطريقة التحضير هي: