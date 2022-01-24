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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت البرازق المقرمش بمكونات بسيطة بدون بيض وبدون مضرب كهربائي - ثقفني
هناك العديد من البسكويت التي يمكن أن تحضيرها ولكن أصبحت الطرق التقليدية غير محببه ومعتادة على الجميع، لهذا تتساءل الأمهات عن وصفات جديدة ومختلفة لعمل بسكويت لكى يتناولها أفراد أسرتك بين الوجبات و سنقدم لكم طريقة جديدة وهى بسكويت البرازق هذا البسكويت المقرمش اللذيذ الذي لا يحتاج بيض أو عجن كما لا يحتاج مضرب كهربائي فهو سريع جداً من أخف أنواع البسكويت التي يمكن أن تحضيرها خلال دقائق فقط.
مقادير بسكويت البرازق
- كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.
- 2 كوب من السمن.
- كوب من الماء.
- نص كوب من الشربات.
- 2 كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- سمسم لتغليفة
- مكسرات مجروشة حسب الرغبة.
طريقة تحضير بسكويت البرازق
لن تجد أسهل وأسرع وأبسط من هذه الطريقة لتحضير بسكويت البرازق، وطريقة التحضير هي:
- نأتي ببوله كبيرة ونضع بداخلها الدقيق والملح ونخلطهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بوضع السمن ونقلبها مع الدقيق بشكل جيد حتى يصبح الدقيق كحبات الرمل المبلل.
- نضع الدقيق فى الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح قليلًا.
- نقوم بوضع الماء و الشربات و الخميرة في بولة صغيرة ونقلبهم مع بعضهم البعض حتى يمتزجا.
- بالتدريج نقوم بوضع الدقيق على خليط الخميرة.
- نقلب هذه المكونات مع بعضها ستلاحظين ان عجينة البسكويت أصبحت كرغوة.
- قومي بخلط المكونات ونبدأ بالعجن حتى يتم تماسك العجينة وتصبح لينة.
- عجينة بسكويت البرازق عجينة لزجة.
- يمكننا إضافة القليل من الدقيق إذا احتاجت العجينة نتركها ترتاح وتتماسك قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على نار متوسطة.
- نقوم بوضع السمسم لكى يتحمص قليلاً ثم نضيف رشة من السكر و القليل من الشربات لكي يتماسك السمسم مع السكر ويكون طبقة مقرمشة.
- نخلط السمسم على نار هادئة ويتم إضافة القليل من الماء إذا تماسك السمسم مع السكر.
- نأتي بعجينة بسكويت البرازق و نبدأ بتكوير البسكويت على شكل أقراص متوسطة الحجم.
- بعد ذلك نأتي بالسمسم ونبدأ بوضعه على قطع البسكويت من جميع الجوانب ستلاحظين أن السمسم أصبح متماسك عليها.
- نرص قطع البسكويت في صينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد في الهواء لكى تصبح مقرمشة.
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