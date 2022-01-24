وصفة الكركم السحرية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت من أول مرة

تعد البشرة من أكثر الأشياء التي تعتني بها العديد من الفتيات لأنها تعد مصدر لجمالهم وجاذبيتهم بالإضاقة إلى أنها أساس وسر أناقتهم، ونجد أن البشرة البيضاء الناعمة الخالية من أي آثار حب الشباب هي التي تمنح الفتيات سر السعادة والجاذبية حيث نجد أن البعض من الفتيات يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالبشرة، وأهمها مشكلة إسمرار لون جلد البشرة مما تسبب هذه المشكلة الإزعاج لكثير من الفتيات الذين يعانون منها لأن مشكلة إسمرار لون البشرة تضع هذه الفتيات في العديد من المواقف المحرجة وتجعلهم لا يتمتعون بحياتهم ولا سعادتهم.

ومن المعروف أن العلاجات المستخدمة في علاج حل مشكلات البشرة متعددة حيث توجد هناك العديد من العلاجات لحل مشكلة إسمرار لون البشرة وتوجد العديد من الخلطات الكيميائية التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن تعتبر كل هذه الخلطات الكيميائية ضارة بالبشرة خاصة الكريمات التي يلجأ بإستخدامها العديد من الفتيات لتفتيح لون البشرة وأن هذه الكريمات تعمل على تفتيح لون البشرة عن طريق إزالة الطبقة السطحية من الوجه ولكن هذه الطريقة تعمل على إلتهاب البشرة وظهور حب الشباب لذلك علينا تجنب إستخدام هذه الطريقة نهائيا.

ونجد البعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى مراكز مستحضرات التجميل لتفتيح لون البشرة وجعلها بيضاء عن طريق إستخدام الأجهزة المتخصصة ولكن هذه الأجهزة لا تتحملها البشرة ومن المحتمل أن تعمل على تهيج الجلد وظهور البقع الحمراء، وسوف توجد هناك بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب خلال فترة قصيرة جدا وسوف نقد إليكي مكونات هذه الخلطة الجبارة وكيفية تحضيرها للحصول على النتيجة التي تحلمين بها.

مكونات عمل خلطة تبييض الوجة

ملعقتان كبيرتان إثنان فقط من الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة فقط من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير