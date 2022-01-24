ملعقة سحرية لترطيب وتفتيح اليديين وإزالة الجفاف والبقع الغامقة بين الأصابع لبشرة ناصعة البياض

تحلم العديد من الفتيات للوصول إلى أيدي بيضاء حتي تصبح ذات مظهر جميل وجذاب ويوجد هناك البعض من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار لون جلد الأيد لأنها تتسبب في العديد من المشكلات لدى كثير من الفتيات، وقد ينتج العديد من المشكلات التي تنتج عن إسمرار لون جلد الأيدي هي المواقف المحرجة التي يوضعون بها هؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة، ويلجأون هؤلاء الذين يعانون من هذه المشكلة إلى إستخدام العديد من الإستخدامات الشائعة الضارة التي لا تنعكس على الأيد بضرر كبير.

وتعتبر من أكثر الإستخدامات الشائعة التي يلجأ إلى إستخدامها العديد من يعاني من هذه المشكلة هي إستخدام بعض خلطات الكريمات التي يتم خلطها مع بعضها حتى تعمل على تفتيح منطقة اليدين بطريقة جذابة ولكن تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق الضارة على الجلد ويرجع السبب في ذلك هو أن هذه خلطات الكريمات تعمل على تقشير الطبقة السطحية من الجلد وقد ينتج عن هذا ظهور البقع الحمراء وقد تبدو مظهر الأيد غير مقبول وغير جذاب وقد ينتج عنها العديد من المشكلات الناتجة.

وقد توجد هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يتم خلطها مع بعضها البعض للحصول على نتيجة أفضل وتحصلين على أيدي لامعة وناعمة وبيضاء، وتعتبر من أكثر المكونات الطبيعية المستخدمة في تفتيح الأيدين هي الليمون والسكر والعديد من المكونات الأخرى، وسوف نقدم إليكي أقوى خلطة طبيعية وعليكي بعملها في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وبدون تكلفة للحصول على أيدي بيضاء كالحليب.

مكونات عمل خلطة لتفتيح البشره

ملعقة واحدة كبيرة فقط من البيكنج صودا.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة فقط من ماء الورد.

طريقة التحضير