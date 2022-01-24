نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية لترطيب وتفتيح اليديين وإزالة الجفاف والبقع الغامقة بين الأصابع لبشرة ناصعة البياض في المقال التالي
تحلم العديد من الفتيات للوصول إلى أيدي بيضاء حتي تصبح ذات مظهر جميل وجذاب ويوجد هناك البعض من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار لون جلد الأيد لأنها تتسبب في العديد من المشكلات لدى كثير من الفتيات، وقد ينتج العديد من المشكلات التي تنتج عن إسمرار لون جلد الأيدي هي المواقف المحرجة التي يوضعون بها هؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة، ويلجأون هؤلاء الذين يعانون من هذه المشكلة إلى إستخدام العديد من الإستخدامات الشائعة الضارة التي لا تنعكس على الأيد بضرر كبير.
وتعتبر من أكثر الإستخدامات الشائعة التي يلجأ إلى إستخدامها العديد من يعاني من هذه المشكلة هي إستخدام بعض خلطات الكريمات التي يتم خلطها مع بعضها حتى تعمل على تفتيح منطقة اليدين بطريقة جذابة ولكن تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق الضارة على الجلد ويرجع السبب في ذلك هو أن هذه خلطات الكريمات تعمل على تقشير الطبقة السطحية من الجلد وقد ينتج عن هذا ظهور البقع الحمراء وقد تبدو مظهر الأيد غير مقبول وغير جذاب وقد ينتج عنها العديد من المشكلات الناتجة.
وقد توجد هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يتم خلطها مع بعضها البعض للحصول على نتيجة أفضل وتحصلين على أيدي لامعة وناعمة وبيضاء، وتعتبر من أكثر المكونات الطبيعية المستخدمة في تفتيح الأيدين هي الليمون والسكر والعديد من المكونات الأخرى، وسوف نقدم إليكي أقوى خلطة طبيعية وعليكي بعملها في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وبدون تكلفة للحصول على أيدي بيضاء كالحليب.
مكونات عمل خلطة لتفتيح البشره
- ملعقة واحدة كبيرة فقط من البيكنج صودا.
- ثلاث ملاعق كبيرة فقط من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة فقط من ماء الورد.
طريقة التحضير
- عليكي أولا وقبل عمل هذه الخلطة عليكي بغسل الأيدي جيدا بالماء الفاتر ثم قومي بتجفيفها جيدا بواسطة قطعة من القطن.
- بعد غسل الأيدي وتجفيفها جيدا قومي بتحضير طبق صغير الحجم وضعي به ملعقة واحدة كبيرة فقط من البيكنج صودا مع ملعقة واحدة كبيرة فقط من ماء الورد وقومي بتقليبهم جيدا.
- بعد تقليب البيكنج صودا مع ماء الورد قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة فقط من عصير الليمون وقومي بالتقليب الجيد لهذه المكونات حتي تتجانس تماما وتندمج المكونات ببعضهما.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة على الأيدي مع العلم أثناء وضع هذه الخلطة قومي بفركها جيدا ثم أشطفيها بالماء وعليكي بتكرار هذه الخلطة ثلاث مرات في كل إسبوع للحصول على نتيجة جذابة ورائعة.
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