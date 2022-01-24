طريقة تحضير الكعك باليانسون والسمسم لعشاق المخبوزات البيتي

طريقة تحضير الكعك باليانسون والسمسم لكل من يفضل المخبوزات البيتي، يكثر الطلب على هذا النوع من الكعك لذلك يلجأ الجميع إلى شرائه من المحلات جاهزاً بتكلفة كبيرة، وكثيرون من الناس لا يفضلون شرائه جاهزاً وذلك لعدم ضمان طريقة صنعه وما به من مكونات غير صحية، وهذه الطريقة التي سوف نقدمها غير أي طريقة أخرى لأنها تحتوي على مجموعة مكونات تعطي للجسم مناعة كبيرة لمقاومة الأمراض المختلفة ومن هذه المكونات اليانسون وحبة البركة، والآن سوف نعرض لكم مشاهدينا الكرام طريقة تحضير الكعك باليانسون والسمسم ومكونات عمله بالتفصيل.

مكونات عمل الكعك باليانسون والسمسم

سوف نتعرف على مكونات عمل الكعك باليانسون والسمسم التي تتواجد في معظم الأماكن وهي كما يلي:-

٥ أكواب من الدقيق

٢ ملعقة كبيرة من اليانسون.

كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

كوب من السمسم المحمص.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة من الملح.

ربع كوب من حبة البركة.

ملعقة كبيرة وربع من الخميرة الفورية.

طريقة إعداد وتحضير الكعك

تختلف طرق عمل الكعك من طريقة إلى أخرى والآن سوف نتعرف على طريقة تحضيره باليانسون وهي كما يلي:-