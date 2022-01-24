طريقة عمل الماربل كيك بكل تكاتها وأسرارها

الكيك يعد من أشهى أنواع الحلوى والتي يرغب الجميع في تناولها الكبار والصغار، وهي يمكن تناولها كوجبة فطور مع كوب القهوة أو وجبة عشاء خفيف ولذيذ تعشقه كل الأطفال واليوم سوف نتناول العديد من أصناف الكيك بكل تكاتها وأسرارها للإستمتاع بالمذاق الشهى وبطريقة سهلة ومكونات بسيطة ومتوفر في كل بيت.

مقادير الماربل كيك بالبرتقال:

3 كوب دقيق.

4 بيضات.

كوب زيت.

2 كوب سكر.

رشة ملح.

بيكنج بودر.

كوب عصير برتقال فريش.

كاكاو خام.

ملعقة بشر برتقال.

فانيليا.

لتزين الماربل كيك بالبرتقال:

سكر بودر.

شرائح برتقال.

طريقة تحضير الماربل كيك بالبرتقال:

في وعاء نقوم بوضع كوب عصير البرتقال والزيت والسكر ونخفق المكونات معاً حتى تتجانس. ثم يضاف الفانيليا وبشر البرتقال والملح والبيض إلى عصير البرتقال وتخفق المكونات سوياً حتى تمتزج تماماً. نقوم بنخل الدقيق والبيكينج بودر أكثر من مرة ثم يضاف إلى الخليط السائل السابق تدريجياً ونقلب حتى تتجانس المكونات معاً. نقسم الخليط لنصفين. نضيف على جزء منهم الكاكاو و2 ملعقة حليب ونقلب جيداً حتى نحصل على نفس قوام خليط الكيك الأبيض. نحضر صينية وندهنها بزيت ورشة دقيق ونضع بها خليط الكيك الأبيض ثم نضيف خليط كيك الكاكاو ثم نقوم بتقليب بملعقة مسطحة على شكل دائرى مرتين فقط حتى يختلط الكيك ونحصل على شكل الماربل. ندخل الكيك فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى ينضج الكيك تماماً وبعد خروجها من الفرن بتركها تبرد ثم نقوم بالتزين بالسكر البودر مع شرائح من البرتقال.

مقادير الكيك التركي :

1كوب ونصف دقيق.

4 بيضات.

1 كوب ونصف سكر.

نصف كوب زيت.

1 كوب ونصف حليب.

فانيليا.

بيكنج بودر.

مقادير تزين الكيك التركي:

1 كوب كريم شانتيه مخفوق جاهز.

نصف كوب صوص كراميل.

طريقة عمل الكيك التركي: