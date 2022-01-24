فكرة عبقرية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

سلق الكرنب بدون ماء من الخطوات الهامة والتي تبحث عن طريقتها الصحية والصحيحة كل ربات البيوت من مفضلي عمل وجبة من المحشي لورق الكرنب وترغبن في إنجاز عمل تلك الوصفة في خلال أقل وقت ممكن حيث أن الكثير من التحضيرات تلزم لعمل وصفة محشي الكرنب ومن الممكن أن نقلص من الزمن المستهلك لعمل الوصفة من خلال الاستعمال والاعتماد على بعض الحيل البسيطة والتي من أهمها السلق للكرنب بأقل وقت ومن دون الاستعمال للماء، وفيما يأتي أهم المعلومات عن طريقة ممتازة من خلالها يكون من السهل السلق للكرنب من دون الحاجة إلى توجد الماء، وعن تلك الطريقة وأهم خطواتها نتحدث على هذا النحو الآتي.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

السلق السريع والتقطيع لورق الكرنب من أهم ما تبحث عن طريقته مختلف ربات البيوت حيث تعد وصفة مميزة من محشي الكرنب تعد مستهلكة للوقت الطويل للحصول على أفضل وأشهر تلك الوجبات ومن خلال الاعتماد على طريقة مميزة للسلق والتقطيع وتكون سريعة أيضا يكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بعمل وصفة المحشي الورق خلال فترة وجيزة.

خطوات سلق الكرنب بدون ماء

عليك فقط إحضار الكرنبة المراد التقطيع لها مع سكين وفلانشة للتقطيع، ومن الممكن بعدها أن تقومي بالإزالة التامة لرأس الكرنبة، مع وضعها معكوسة على الفلانشة والتقطيع يكون بواسطة سكين الخضار حيث تقوم ربة المنزل بعمل خطوط تكون بالطول وخطوط بالعرض لتكون الأوراق مقطعة في شكل مربعات يسهل حشوها ولفها، ومن ثم يتم وضعها بوعاء ملائم وسلقها بأفضل الطرق التي لا نحتاج فيها أي كمية من الماء وتلك الطريقة تكون كما يلي:

أفضل الطرق لسلق الكرنب دون الماء

من دون الماء يكون من السهل على ربة المنزل أن تقوم بالسلق للكرنب بعد تقطيعه بالطريقة السريعة السابقة حيث تقوم ربة البيت بوضع الورق المقطع في كيس حراري وتكون الكمية مناسبة ومن ثم يتم السلق من خلال وضع الكيس وبه الورق ويكون محكم الغلق في داخل الميكرو ويف، والسلق يكون في غضون دقائق.