طريقة عمل السمك المسكوف العراقي بالفرن وسر خلطة الطعم والرائحة الجميلة

طريقة عمل السمك المسكوف العراقي بالفرن، يعتبر المسكوف من الأكلات اللذيدة في العراق والدول العربية التي تحتوي علي السمك والبصل والخضروات والبهارات، حيث هناك عدة طرق مختلفة لعمل السمك العراقي المسكوف، في هذا التقرير المفصل نكشف لكم أسرار عمل المسكوف.

طريقة عمل السمك المسكوف العراقي بالفرن

المقادير المطلوبة لعمل المسكوف جاءت كالتالي:

أربع فصوص ثوم مفروم.

سمك.

ربع كوب من الخل.

زيت زيتون.

ملح حسب الرغبة.

معلقة كاري.

مقادير عمل الصلصة

ثلاث معالق صلصة طماطم.

حزمة بقدونس تفرم.

بصلتين مفروم.

ثمرتين طماطم مفروم.

معلقتين زيت نباتي.

أربع فصوص ثوم مفروم.

خلطة السمك المسكوف العراقي

نقوم بتنظيف السمك والتخلص من قشوره، ثم يتم فتح بطن السمك بالطول حتي الرأس، ويتم تنظيف الأحشاء الداخلية بة، ونقوم بتنظيف السمك بالماء.

نقوم برش الملح على السمك، مع دعكة، ثم يتم وضع السمك في صينية تم دهانها بالزيت، ونذكركم برابط طريقة عمل الحنيذ.

القيام بإضافة الملح، والكاري، والثوم، والخل إلى السمك، ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن علي نار متوسطة، ونتركها حتي وقت نصف ساعة حتي التطيب والنضج.

نقوم بتجهيز الصلصة باضافة البصل، والثوم، والبقدونس، والطماطم في الزيت في مقلية على النار، مع التقليب، مع إضافة صلصة الطماطم، ونترك الصلصة على النار لمدة 5 دقائق حتي يتم التسبيك.

عندما يتم تطيب ونضج السمك يتم وضع الصلصة، وتوزع عليه، ثم يتم وضع الصينية في الفرن لمدة خمس دقائق اخرى.

يتم خروج الصينية من الفرن بعد خمس دقائق ، ويتم التقديم مع الأرز بالشعيرية، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سمك مسكوف العراقي المشوي في الفرن بالبطاطس، ونذكركم برابط طريقة عمل الكسكس المغربي.

تتبيلة السمك المسكوف العراقي

ثلاث سمكات اوحسب الرغبة.

خمس ثمرات من البطاطس مقطعة شرائح.

ثمرتين ليمون شرائح.

مكونات التتبيل (معلقتين دبس الفلفل، رأس الثوم تفرم، نصف كوب من زيت الزيتون، ملعقة الملح، نصف ملعقة الفلفل الأسود، ربع ملعقة بهارات خاصة بالسمك، ملعقة الكزبرة المطحونة، نصف ملعقة الفلفل الأحمر الحار، معلقتين عصير الليمون)، ونذكم برابط طريقة عمل محبوس الدجاج.

طريقة العمل

يتم عمل التتبيلة بالمكونات الخاصة بالتبيلة التي تحتوى علي، زيت الزيتون، والثوم، وعصير الليمون، ودبس الفلفل، والكزبرة المطحونة، ويتم دمج الخلطة. نقوم بأضافة الملح، والفلفل الأسود، وبهارات السمك، والفلفل الحار إلى السابق، ثم نقوم بالتقليب حتي يتم التجانس، وإليكم رابط طريقة عمل المندي. نبدأ في تتبيل شرائح البطاطس بالملح، ثم نصيف كمية من التتبيلة. نقوم بوضع شرائح البطاطس المتبلة في صينية بها ورق الألمونيوم، ونضيف فيها السمك، ثم نقوم بصب المتبقي من التتبيلة. نبدأ بفتح بطن السمك بالسكينة بالطول، ونضع فيها شرائح الليمون. نقوم بأدخال الصينية في الفرن علي درجة 180 مئوية، وتترك لمدة ساعة حتي تطيب او تنضج السمك. ازالة ورق الألمونيوم من أعلى السمك، وتترك الصينية في الفرن لمدة 5 دقائق حتي يتم التحمير . يتم خروج الصينية من الفرن، ويتم وضع المحتوى في طبق التقديم وبالعافية والشفاء، ونذكركم برابط طريقة عمل المقلوبة طريقة عمل المقلوبة.

وصلنا للختام ندعوكم للحضور في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال طريقة عمل السمك المسكوف العراقي بالفرن وسر خلطة الطعم والرائحة الجميلة.