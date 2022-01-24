نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية لنسف الكرش والقضاء علي دهون البطن بكون منزلي بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوصفة الناسفة للكرش بطريقة آمنة أحد الوصفات التي يبحث عنها راغبي التخلص من الكرش والدهون المترسبة فيه، حيث يعتبر الكرش ودهون البطن المتراكمة فيه مشكلة تؤرق الكثير من الأشخاص، يأتي ذلك مع الحرص على تجنب عمليات التكميم، وسوف نتعرف على أهم الطرق التي تساعد على نسف الكرش بدون عمليات جراحية في المقال التالي.

وصفة العسل والليمون

يتميز الليمون بخاصية هامة تساهم في التخلص من الكرش، وهي أنه يحسن الهضم و ينشط عملية الايض، ويمكن تحضير هذه الوصفة كما يلي:

يتم إحضار نصف ليمونة وتوضع على كوب من الماء الساخن.

يضاف بعد ذلك إلى الكوب مقدار ملعقة أو ملعقتين من العسل.

تمزج المكونات جيداً ثم يتم تناول الوصفة.

ينصح بتناول هذه الوصفة يومياً على الريق، أو شرب هذه الوصفة أكثر من مرة على مدار اليوم.

وصفة خل التفاح

تتميز هذه الوصفة بأنها طبيعية جداً وتمنح الجسم ومنطقة الكرش بالتحديد قوام رشيق، وتأتي مميزات الوصفة وطريقة تحضيرها في السطور القادمة:

يساعد خل التفاح على نسف الدهون بطريقة عملية وخاصة الموجودة في منطقة الكرش.

يحتوي خل التفاح على مركبات كيميائية تساهم في القضاء على دهون البطن والكرش.

يلزم الأمر إحضار ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من العسل، ثم مزج المكونين في كوب من الماء الساخن.

ينصح بتناول هذا المشروب على الريق يومياً للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الشاي الأخضر

تعمل هذه الوصفة بطريقة أساسية على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم وخاصة في منطقة الكرش، حيث أنها:

تعمل على زيادة معدل حرق الدهون خاصة منطقة البطن والكرش.

تقلل من الوزن المكتسب في الكرش نتيجة الكسل وقلة الحركة.

يلزم الأمر ملعقة من الشاي الأخضر على كوب ماء مغلي، ثم يتم تناوله يومياً على الريق.

وصفة منزلية كيف تتخلص من الكرش بدون عمليات؟ تعرفنا على أفضل الوصفات التي تعمل على ذلك في هذا المقال، كذلك طريقة تناول كل وصفة حتى تمنح الآثار المرجوة منها.