بيتزا العشر دقائق بالمقلاة بدون عجن ولا تخمير وفي أسرع وقت

بيتزا العشر دقائق ، تُعد من أسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها داخل المنزل سهلة ومناسبة جداً لجميع الأوقات، حيث يميل الكثير من الأشخاص لطهي الوجبات السريعة والتي لا تحتاج إلي الكثير من الوقت أو المجهود، ومن أكثر الأكلات المحببة للجميع هي البيتزا ويتم تحضيرها بالكثير من الطرق وبالعديد من الحشوات ولكن يعد تحضيرها بدون فرن وبدون تخمير من أكثر الطرق التي يسعى إليها الكثير من الأشخاص فهي طريقة سهلة واقتصادية ومكوناتها بسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بيتزا العشر دقائق من خلال طريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل بيتزا العشر دقائق

تتكون البيتزا من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة لبن بودر.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر .

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

للحشو

لحم مفروم (معصج).

جبن شيدر وموتزاريلا مبشور.

فلفل رومي مقطع شرائح رفيعة.

زيتون شرائح.

مكونات الصلصة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير بيتزا العشر دقائق من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق البصل البودر والثوم البودر ثم الزعتر واللبن الجاف والسكر والبيكنج بودر والخميرة. ثم نقلب المكونات الجافة جيداً مع بعضها البعض حتي تختلط تماماً، ثم نضيف الماء الدافئ تدريجياً ونقلب المكونات بالمضرب اليدوي أو باليد حسب الرغبة. نستمر في التقليب حتي يتكون لدينا خليط سائل قليلاً(انسيابي)، ثم نضيف إليه الزيت ونقلب المكونات مرة أخرى حتي يتجانس الخليط تماماً. نغطي الخليط ثم نتركه لمدة عشر دقائق فقط. ثم نقوم بتحضير الصلصة بوضع صلصة الطماطم مع الكاتشب في طبق صغير ثم نضيف إليه الزعتر والثوم البودر ونمزج المكونات جيداً.

طريقة التسوية