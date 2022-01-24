طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت بدون دقيق بقوام ثقيل ومظبوط أحلي من الجاهزة

ستخدم الطحينة في إعداد العديد من السلطة اللذيذة ‏التي نقوم بتناول لها بجانب المشويات والمقليات أيضا وخصوصا السمك وبعض المكونات الأخرى لذلك من المهم جدا تعلم طريقة إعداد الطحينة في المنزل ‏وبالفعل الأمر ليس صعبا يمكن إعداد الطحينة في المنزل بين مكونات موجودة لدينا وفي نفس الوقت تكون لذيذة وطازجة ولا تحتوي على المواد الحافظة أو المواد الكيميائية لأننا عندما نقوم بشرائها من الخارج فإنها تكون طويلة المدى و تحتوي على العديد من المكونات الكيميائية ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدد الطحينة وسنة تحدث أيضا عن طريقة إعداد الطحينة في المنزل بالتفصيل.

‏مكونات ومقادير إعداد الطحينة الخام الاصلية

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الطحينة الخام هذه المكونات هي:

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كوب كبير من الزيت النباتي.

كوب كبير واحد من السمسم.

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‏ كوب من السمسم المحمص.

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طريقة إعداد الطحينة في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الطحينة في المنزل وهذه الخطوات هي:

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