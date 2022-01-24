نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت بدون دقيق بقوام ثقيل ومظبوط أحلي من الجاهزة في المقال التالي
ستخدم الطحينة في إعداد العديد من السلطة اللذيذة التي نقوم بتناول لها بجانب المشويات والمقليات أيضا وخصوصا السمك وبعض المكونات الأخرى لذلك من المهم جدا تعلم طريقة إعداد الطحينة في المنزل وبالفعل الأمر ليس صعبا يمكن إعداد الطحينة في المنزل بين مكونات موجودة لدينا وفي نفس الوقت تكون لذيذة وطازجة ولا تحتوي على المواد الحافظة أو المواد الكيميائية لأننا عندما نقوم بشرائها من الخارج فإنها تكون طويلة المدى و تحتوي على العديد من المكونات الكيميائية ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدد الطحينة وسنة تحدث أيضا عن طريقة إعداد الطحينة في المنزل بالتفصيل.
مكونات ومقادير إعداد الطحينة الخام الاصلية
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الطحينة الخام هذه المكونات هي:
- كوب كبير من الزيت النباتي.
- كوب كبير واحد من السمسم.
- كوب من السمسم المحمص.
طريقة إعداد الطحينة في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الطحينة في المنزل وهذه الخطوات هي:
- نحضر الزيت نضع الزيت داخل كوب كبير بعد ذلك نضع السمسم المحمص داخل وعاء كبير ونضع معه السمسم الني بعد ذلك نضع السمسم داخل المطحنة الكهربائية حتى يصبح ناعم جدا ثم نضع الزيت في الخلاط مع السمسم المطحون ونبدأ في تحريك هذه المكونات جيدا حتى يصبح لها لون فاتح بعد ذلك نضيف الزيت بالتدريج على السمسم المطحون ولابد أن نضيف الزيت أثناء التشغيل الخلاط حتى يصبح تحريكه متجانس وسريعا.
- بعد ذلك تكون الطحينة جاهزة نقوم به تخزينها داخل برطمان محكمة الإغلاق ونحفظها جيدا داخل الثلاجة يمكن أن تبقى الطحينة لوقت طويل حتى نستخدمها في أي وقت.
- نحتاج إلى نوعين من السمسم أثناء إعداد هذه الطحينة حتى تكون جاهزة وهو سمسم المطحون وسمسم الني وسمسم مطحون يتم الحصول عليها من خلال طحن السمسم المحمص.
- يمكن استخدام الطحينة بعد اعدادها مباشرة ولا تحتاج إلى وقت طويل
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