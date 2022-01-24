طريقة لف ورق العنب في البيت بكل سهولة وبدون تعب وفي وقت قصير

طريقة لف ورق العنب، محشي ورق العنب من الأطباق المنتشرة المفضلة لدى الكثيرين في الوطن العربي وأيضاً في دول غربية كثيرة، مثل: مصر، سوريا، لبنان، تركيا، اليونان، وهذا لأنه يتميز بطعمه اللذيذ الحامضي بعض الشيء، ويتميز أيضاً باحتوائه على عناصر غذائية مختلفة لوجود فيه الأرز والخضار أو الأرز واللحم، ويتم تقدميه ساخناً بجانب اللحوم والدجاج المشوي، وهناك أكثر من طريقة من خلالها يتم لف المحشي، باستخدام آلة مخصصة أو بالطريقة التقليدية باليد.

طريقة لف ورق العنب

توجد أكثر من طريقة للف ورق العنب، مثل:

الطريقة الأولى:

نضع الورقة على سطح مستوٍ، وتكون الجهة الناعمة في الأسفل، والخشنة التي بها عروق لأعلى.

ثم نضع مقدار نصف ملعقة كبيرة أو ملعقة حشو في منتصف الورقة من الأسفل.

ثم نثني الجانبين الأيمن والأيسر للداخل حتى نغطي الحشو.

نلف الورقة مثل الرول باتجاه الأعلى ونثني الطرفين للداخل أثناء لف الورقة حتى نحافظ على الحشو.

بعد ذلك نقوم بلف الكمية المتبقية من ورق العنب مع الحفاظ على الاتجاه لأعلى، ويجب أن يكون اتجاه نهاية لفة صوباع المحشي لأسفل حتى نحافظ على صوباع المحشي أثناء السوى.

نكرر هذه الخطوة مع الكمية المتبقية من ورق العنب، ونضعه في حلة الطهي.

طريقة عمل محشي ورق العنب باللحمة المفرومة

توجد أكثر من طريقة لحشو ورق العنب، وهذه الطريقة تعد الأشهر في دول عربية كثيرة، تتم كما يلي:

المكونات:

مقدار ٥٠٠ جرام ورق عنب أخضر طازج.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

عدد ٣ أكواب أرز.

نصف كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب طماطم مفرومة.

حبة بطاطس شرائح.

وحبة طماطم شرائح.

حبة بصل مقطعة شرائح.

٣ أكواب مرقة دجاج أو لحمة.

ملح وبهارات حسب الحاجة.

كوبان عصير طماطم.

طريقة التحضير: