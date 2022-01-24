مش هتشترىها من بره تانى.. بطاطس فارم فرايتس فى المنزل وطريقة تخزينها سنين بدون ما تتغير او تسود

مش هتشترىها من بره تانى.. بطاطس فارم فرايتس فى المنزل من الوصفات التي سنقدمها اليوم في مقالنا طريقة عمل الفارم فرايتس في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج وبنفس الطعم وألذ، حيث أن الفارم فريتس من الأطعمة التي تفضلها الأطفال وتتناولها بإفراط حيث أن الوجبات السريعة والجاهزة أصبحت ملجئنا الوحيد حين نتكاسل عن تحضير الأطعمة وفي أغلب الأوقات يقوم المطعم بوضع البطاطس الفارم مع الوجبة كجزء إضافي وتتميز بالهشاشة واللذة ولكن تجنبًا الأضرار التي من الممكن أن تصيبك يمكنك تحضيرها في المنزل بشكل مضمونًا وصحيًا.

طريقة عمل الفارم فرايتس في المنزل وتخزينها

يمكنك تحضير البطاطس وتخزينها على طريقة الفارم فريتس حتى تقومي بقليها في أي وقت تحتاجينه من خلال الخطوات التالية:-

قومي بغسل البطاطس جيدًا وتخلصي من أي شوائب وأتربة عليها ثم قومي بتقطيع الأجزاء السوداء الموجودة عليها حيث أنها تكون أغلبها أجزاء مسرطنة وسامة.

ثم قومي بوضع كمية وفيرة من الماء في قدر كبير وقومي بوضعه على النار ثم ضعي غليه كمية من الملح والخل الأبيض وضعيه على النار حتى يغلي تمامًا.

قطعي البطاطس إلى أصابع سميكة قليلًا وضعيها داخل الملح والخل والماء المغلي على النار.

بعد ذلك قومي بإحضار وعاء آخر وبه كمية من الماء البارد أو ماء مثلج ثم قومي برفع البطاطس من الماء المغلي إلى الماء البارد واتركيها منقوعة لمدة خمس دقائق.

وبعد ذلك قومي برفع البطاطس من الماء المثلج واتركيها تجف على قطعة قماشية لمدة خمس دقائق أو صفيها من الماء بالمصفاة.

أحضري أكياس ثلاجة ثم قومي بوضع أصابع البطاطس بداخلها ثم قومي بوضعها داخل الفريزر حتى تتجمد وبعد أن تتجمد اغسليها بالماء الساخن حتى يزول الثلج من عليها.

قومي بقلي البطاطس في طاسة القلي العادية وارفعيها بعد أن يصبح لونها ذهبي لامع وتتأكدي من أنها نضجت.

ضعيها على طبق به مناديل ورقية حتى تمتص الزيوت ويصبح مقرمش أكثر وطري داخليًا.

أسرار نجاح بطاطس الفارم فريتس